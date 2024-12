Toni Pérez: “La obligación moral del Gobierno de Sánchez es suspender la regla de gasto para toda la Comunitat Valenciana”

Toni Pérez (Benidorm, 1968), edil del PP en el Ayuntamiento de Benidorm desde 1995 en diferentes áreas, accedió al puesto de portavoz en la oposición y más tarde alcalde de la capital turística de la Costa Blanca, cargo que desempeña desde 2015. Desde junio de 2021 es también presidente provincial del PP de Alicante y tras las elecciones de mayo de 2023, presidente de la Diputación.

La semana pasada celebró el debate del Estado de la Provincia y hablaron de 520 millones de euros invertidos. Sin embargo, la oposición califica a la institución de "bloqueada y paralizada".

La oposición desde el minuto uno resolvió que para hacer frente al dinamismo de la Diputación tiene que manejar los datos a su antojo. Ellos hablan de una ejecución presupuestaria que no tiene nada que ver en realidad. En lo ordinario, y sobre todo lo extraordinario. Por cierto, cosas que conocen perfectamente. En el debate yo hablaba de 500 millones de euros en proyectos de inversión y me corrigió la vicepresidenta. Realmente son 520 millones de euros, porque tenemos la gran suerte de haber movilizado muchos recursos cuando tocaba hacerlo. Y esa es la ejecución real.

En los cálculos la Diputación está en el 63% de la ejecución, pero muchos de sus planes son plurianuales, ¿no?

Pero eso no representa el trabajo que ha hecho la Diputación Provincial, la actividad y el dinamismo que estamos teniendo en la ejecución del global de los recursos que maneja la institución provincial. Porque cualquiera de los diputados de la Diputación como representante local sabe que no hay ningún ejercicio que pueda acabar al 100% de ejecución. En este caso estamos actuando, como administración local que somos, con la acumulación de remanentes, con una regla de gasto que nos permiten invertir esos remanentes, y que nosotros estamos activando y llegando a los pueblos con esos recursos de una manera extraordinaria.

Por ejemplo, en la ejecución ordinaria no están los 32 millones de euros del plan Más Cerca de este año 2024. Tampoco está el bonoconsumo con 20 millones de euros. Tampoco están los 6 millones de ayudas sociales a los municipios. Dinero ya gastado por los ayuntamientos. Es nuestra manera de trabajar: dar recursos a los ayuntamientos, además con unos plazos ciertos de ejecución. Estamos hablando, ya de entrada, de 58 millones de euros que no están en ese presupuesto ordinario y que están ejecutados.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, durante la entrevista concedida a EL ESPAÑOL. Iván Villarejo

Se quejaba también la oposición de que había demasiadas ayudas nominativas a municipios gobernados por el PP.

Mienten. Además, las ayudas nominativas están consensuadas con la oposición. Ha habido de todo. Incluso hemos hecho el rescate de algún ayuntamiento que no había llegado a tiempo y no hemos querido dejarle atrás, ha habido proyectos nuevos de promoción turística... Evidentemente, al final la subvención nominativa de un evento va dirigida al sitio donde se va a celebrar y eso no lo escoge la Diputación, lo escogen los ayuntamientos y las organizaciones. Y la fórmula que hemos consensuado en muchos casos con la oposición -y especialmente con el PSOE-, precisamente ha sido la vía nominativa para poder aportar desde la Diputación un recurso que el Ayuntamiento decía no poder disponer.

¿En qué quedó el Fondo de Cooperación Municipal impulsado por Ximo Puig y que la Diputación rechazó y ganó en los tribunales?

Se habla mucho del Fondo de Cooperación, pero en realidad el Plan Más Cerca de 2024 es un fondo de cooperación dotado de muchísimos más millones, distribuyendo a cada municipio mucho más dinero del que la fórmula de Puig les hubiera hecho llegar. Para empezar, la gran defensa frente al Fondo de Cooperación que hizo esta Diputación ante lo que había planificado el Gobierno del Botanico, consistió en rechazar la limitación de la capacidad de acción de las diputaciones. Ellos querían decirle obligatoriamente a la Diputación dónde tenía que poner el recurso. Hoy es voluntario. Pero al final por lo que debemos preocuparnos como políticos es del dinero que reciben los ayuntamientos por parte de la Diputación. Ahí están los números: un ayuntamiento de la provincia Alicante recibe 10 euros por el Fondo de Cooperación y posiblemente, en algunos casos, está recibiendo 20 euros con la fórmula de la Diputación Provincial. Siendo voluntario, la Diputación Provincial lo que ha hecho es multiplicar casi por dos y medio los fondos del propio Fondo de Cooperación y dirigirlo directamente para gasto corriente que sean los alcaldes de alcaldesas, las corporaciones locales, los que consuman esa liquidez.

"Un ayuntamiento de la provincia Alicante recibe 10 euros por el Fondo de Cooperación y posiblemente, en algunos casos, está recibiendo 20 euros con la fórmula de la Diputación Provincial"

La gestión de la Dana de Valencia también centró el Debate. ¿Se ha puesto en la piel del presidente de la Generalitat o del presidente de la Diputación de Valencia durante estos días?

Por más que lo intentemos es imposible. Aquí la gente ha olvidado la parte emocional, y eso hay que vivirlo. Hay que vivirlo como víctima, como persona que haya perdido un ser querido, como damnificados en sus bienes y su patrimonio. Hay cosas que posiblemente te acompañen toda la vida. Por mucho que quieras, estar dentro es imposible.

Me he puesto en la piel en cuanto a la gestión. Una gestión que se ha hecho con valentía en la asunción de las responsabilidades, en la solución de la comisión de errores, en la petición de perdón. Eso solo lo ha hecho Carlos Mazón y su equipo. Aquí no lo ha hecho nadie más. No sé si la sociedad que está exigiendo al Gobierno autonómico esas circunstancias ha hecho también un acto de mínima reivindicación ante quienes desde luego tienen mucho que decir y mucho que aportar para esclarecer los hechos ocurridos. El Gobierno valenciano desde el minuto uno está en la reconstrucción. En primer lugar, en localizar víctimas. En segundo lugar, en explorar y profundizar en la localización desaparecidos, y casi en paralelo en la reconstrucción. En esas no se ha visto nunca ningún territorio y lógicamente ninguna Administración, y quién está llevando de forma clara esa iniciativa del Gobierno de Carlos Mazón.

Han pasado 5 años de la Dana del 2019 en la Vega Baja y las comunidades de regantes y los afectados insisten en que no se ha hecho ni una obra, en rambla de Abanilla, o en la de Redován, por ejemplo. ¿La Diputación de Alicante va a impulsar algún tipo de acción reivindicativa frente a la CHS?

Estamos actuando en la medida en la que nos comprometimos en todos los casos. Y es verdad que desgraciadamente aquí no cabe el “si no lo hacen, que no se haga”. Lo lamentable es que algunos posiblemente estén jugando precisamente a eso. Lo estamos viendo las noticias, en las demoras del Gobierno de España. No solo en la Vega Baja, que nos toca muy cerca, también en el volcán de La Palma. “Si quieren ayuda, que la pidan”, me parece lo más grave que ha podido escuchar ningún ciudadano español en los últimos años por parte del presidente del Gobierno de España. Y no ha tenido consecuencias políticas. He visto pocos editoriales también por parte de los medios de comunicación.

Se le criticó mucho hace unos meses que dijese que Pedro Sánchez era el "enemigo público número uno" de la provincia de Alicante. ¿Lo mantiene?

Bueno, no es literal, pero si hay una administración que no está haciendo nada por este territorio, es el Gobierno de España. Me parece tan evidente. Somos el único aeropuerto de una conurbación tan importante en población que no está conectado ferroviaria. Y no hay ningún avance con respecto a esto aunque eso nos dañe. Somos la provincia de 52 de 52, y a lo mejor alguien está pretendiendo que juguemos con esa cifra hasta aburrirnos. Y si no hay un Presupuesto General del Estado para esta anualidad del 2025, Alicante volverá a ser la provincia 52 de 52. Si hay algún representante político de esta tierra que se encuentre cómodo con esa situación, a lo mejor puede calificar a Pedro Sánchez del “amigo público número uno de la provincia”. Pero yo no tengo ningún argumento para hacerlo así. En ningún ámbito. En inversiones hidráulicas, en el Tajo-Segura…

"Somos la provincia de 52 de 52, y a lo mejor alguien está pretendiendo que juguemos con esa cifra hasta aburrirnos. Y si no hay un Presupuesto General del Estado para esta anualidad del 2025, Alicante volverá a ser la provincia 52 de 52"

El trasvase parece un problema irresoluble.

Es el único trasvase de los 16 que operan en España que está sufriendo recortes. Está siendo cuestionado el más solvente, el más productivo, el que más sustenta la actividad fundamentalmente agrícola, pero también la actividad industrial y para la población. De los otros 15, nadie habla. Yo lo digo: la diferencia entre el anterior periodo y éste reside en que desde la Generalitat Valenciana se está teniendo en cuenta Alicante. El único que ha cumplido es el Consell de Carlos Mazón con la provincia Alicante. Quien no ha hecho absolutamente nada, con ninguna de esas reivindicaciones, salvo que sea a peor, es el Gobierno de España.

Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante, en el Palacio Provincial. Iván Villarejo

La Dana ha dejado en el olvido el problema del “basurazo”, que estaba de plena vigencia en el mundo municipal, se lo ha llevado todo consigo.

Cuando hablamos de la Dana me gustaría matizar siempre que hay unos daños ocasionados por las lluvias y unos baños ocasionados por otras circunstancias que tienen que ver con las lluvias, pero que en realidad fueron una riada. Eso es la realidad porque uno ve las imágenes de muchos de los pueblos afectados cuando los ríos el barranco del Poyo o el río Magro se desbordaba, en esos pueblos no había llovido o no estaba lloviendo. Lo va a tapar todo porque la orientación que podía tener el Gobierno autonómico valenciano para el ejercicio 2025, incluso la Diputación de Valencia e incluso los 70 municipios afectados, no tienen nada que ver con la dirección que debe tomar eso ahora. Y luego, somos un pueblo solidario y lo demostramos y eso está bien, ¿hasta dónde llegará la solidaridad? En primer lugar, la del Estado, la de todos los habitantes de España representados por el estado y el Gobierno central. Si a las consecuencias de este desastre se han cuantificado en 30.000 millones de euros, eso creo que es el doble del IVA que se ha recaudado.

¿Quiere decir que debería asumir el coste íntegro de la reconstrucción el Gobierno central?

El Gobierno de España ante una catástrofe de este tamaño debe atender con el Presupuesto General del Estado sus consecuencias. Y de esa forma no afectará a la gestión de la Generalitat en una autonomía que está demostrado que está infrafinanciada. Y la Generalitat podrá atender también compromisos con una provincia de Alicante que está demostrado es la 52 de 52. Así podremos lograr un equilibrio entre lo que era y es una necesidad para algunos territorios.

Es más, el Gobierno de Pedro Sánchez este año ha decidido aplicar de nuevo las reglas fiscales que están en una ley que por cierto criticaron mucho hace 12 años. Esas reglas fiscales se levantaron en primer lugar por el Covid y luego por la crisis energética y las consecuencias de la guerra de Ucrania. Y este año han decidido que se vuelvan a aplicar para todas las administraciones locales de España.

Esta catástrofe del 29 de octubre, ¿no es suficiente motivo para que al menos en todo el territorio de la Comunidad Valenciana se levanten esas reglas de gasto? ¿para que esos ayuntamientos damnificados que tienen ahorros puedan invertir ese dinero en la reparación y en la mejor prestación de servicios públicos ahora más necesarios? ¿para que la Diputación de Valencia no pueda lanzar esos recursos para lo ordinario si quien tiene que hacer los deberes con la reconstrucción extraordinaria es el Estado? Estamos ante una catástrofe nacional. Me atrevería a decir, desde el punto de vista de las consecuencias, incluso para la economía europea. Ningún territorio europeo ha sufrido unas consecuencias así.

"El Gobierno de España ante una catástrofe de este tamaño debe atender con el Presupuesto General del Estado sus consecuencias. Y de esa forma no afectará a la gestión de la Generalitat en una autonomía que está demostrado que está infrafinanciada"

Ahora esa decisión que se adoptó por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez en diciembre del 2023 tiene todos los argumentos para que en este ejercicio de 2025, esas reglas de gasto, de nuevo sean levantadas. Porque además los ayuntamientos del resto de la provincia de Valencia y los ayuntamientos de Castellón y de Alicante, podrán también mejorar o mantener servicios públicos ante lo que si el Gobierno de España no hace la asunción del 100% del coste de la reconstrucción de lo dañado en la provincia de Valencia, va a ser sin duda un ajuste y un recorte en muchas prestaciones que tenemos que hacer. En eso están los ayuntamientos del PP, los del PSOE, los de Compromís, los de cualquier formación política.

¿Está haciendo un llamamiento al Gobierno de España?

Por supuesto. Es que me parece que ya llegan tarde, es que si hubieran estado mínimamente involucrados en esta circunstancia con lealtad, que creo que ha habido carencia de lealtad, eso ya no habría resuelto. Porque el territorio el más afectado es el que es. Dentro de los 70 municipios, hay afecciones a infraestructuras que son nuestra conexión como provincia con Alicante. Hay que verlo con una visión territorial elevada. Si vamos a tener que derivar todos mucho esfuerzo, no deberíamos estar solos. Para eso está la solidaridad de los españoles. Además de la que ya hemos demostrado. Ahora viene una solución que para el Estado para el Gobierno de España es esa cuantía que nos parece colosal y lo es, no representa prácticamente nada de su presupuesto estatal. Y dado que además en esta comunidad, precisamente estamos hablando de la tercera y cuarta provincia de España en población, creo que es estar a la altura de la ciudadanía, de la sociedad. Aún no he escuchado nada en el Gobierno de España salí a decir que asumirán el 100% del coste de la construcción y desde luego tampoco que están estudiando, ni siquiera arreglar, solo mejorar la financiación local. Al menos pido que para todos sus pueblos y sus ciudades, las tres provincias, no operen las reglas fiscales en 2025. Sería un mandato moral del Gobierno de España.

¿Tiene la Diputación de Alicante a través del Patronato Costa Blanca de hacer un esfuerzo especial de promoción para toda aquella imagen que pueda haber los futuros usuarios del turismo por lo que ha pasado?

Pues le voy a revelar algo: los grandes destinos como la Costa Blanca no son identificados territorialmente prácticamente nunca. Hemos vivido en algunos lugares el sinsabor de estar en un drama y de compartir ese drama con los visitantes que están dejando mucha economía porque están disfrutando de muy buen tiempo. Eso mentalmente, emocionalmente, también te cuesta porque te sientes hermano de todas las personas que están sufriendo, no en su empatía. Aquí también teníamos muchísimos visitantes den los pueblos afectados. El turismo valenciano de la huerta es siempre agradable y muy bienvenido en la Costa Blanca. Es además un gran aporte como mercado interior.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, posa en la terraza de su despacho provincial. Iván Villarejo

Pero lo que hay que hacer ahora es un esfuerzo por la marca España. Porque en los mercados emisores internacionales la referencia no es territorial, son las imágenes de una inundación en Valencia en Málaga en Barcelona... Es la marca España la que necesita un esfuerzo de promoción. En la World Travel Market de Londres es muy fácil explicar dónde está cualquier lugar de España desde Benidorm, porque es lo que tienen referenciado. El aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández es una infraestructura internacional que da servicio a tres comunidades autónomas que lo tienen como referencia para todas las conexiones. Alicante, Valencia, la Región de Murcia, incluso a Andalucía con destino de Almería, que va a la provincia de Albacete, no sabe que se trata de diferentes comunidades autónomas o provincias. El esfuerzo ha de centrarse en la marca España.

"Lo que hay que hacer ahora es un esfuerzo por la marca España. Porque en los mercados emisores internacionales la referencia no es territorial, son las imágenes de una inundación en Valencia en Málaga en Barcelona... Es la marca España la que necesita un esfuerzo de promoción"

¿Qué va a pasar con los grandes proyectos que había pendientes como el Palacio de Congresos de Alicante y el de Elche?

En este momento y lo dijimos en el Debate de Estado de la provincia, entendemos que no hacía falta reafirmar la postura de la Diputación porque nosotros estamos trabajando en la misma hoja de ruta. Evidentemente, estamos en un momento de incertidumbre para todos y lo primero que hay que trabajar es con sensatez y con rigor. Veremos la evolución de los acontecimientos, pero nuestra intención es cumplir con esa con ese compromiso. Y de hecho están siguiendo la marcha, más allá del parón mediático que podamos haber provocado.

¿Pero no requerirán de financiación autonómica que ahora está centrada en la reconstrucción de Valencia?

Había un compromiso de la Generalitat manifestado de que quería participar de esos proyectos. En el momento de trazar presupuestos iremos adaptando la situación a la realidad. Vuelvo a repetirle: si de repente quien tiene, a mi juicio, la obligación, no moral, porque estamos en unas circunstancias el Estado tiene una obligación más allá de lo moral, en la reconstrucción, lo hiciese eso permitiría que el esfuerzo que tengamos que hacer el resto no sea una demora, otra brecha más, en que esta tierra pueda seguir prestando en los servicios que prestan haciendo las cosas que son necesarias.

Y somos consecuentes. Habrá cosas que se puedan explicar y decir, no vamos a invertir en la segunda pista porque vamos a asumir todas las infraestructuras viarias de la zona afectada. Pues a lo mejor ciudadanía alicantina entiende que hay una demora en ese proyecto porque es más importante lo otro. Pero si no ponen el dinero ni aquí ni allí... Cualquiera en responsabilidades públicas de los ayuntamientos de la provincia, de la comunidad, de toda España, sabe que una catástrofe es lo prioritario. Pero si van a salir de nuestra propia autonomía, estará menos justificado que sigamos siendo la provincia 52 de 52 en 2025.