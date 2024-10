¿Cómo ayudar a los afectador de la DANA desde Alicante? Estos son los puntos de recogida de alimentos y ropa

Las imágenes desoladoras de la DANA en valencia sigue causando furor en las redes sociales y en la prensa. Una catástrofe de la que ya se han hecho eco los medios de comunicación de todo el planeta.

Cientos de desaparecidos y más de 100 fallecidos es la cifra que conocemos hasta ahora. Un escenario desolador ante el cual muchas personas provenientes de todo el país se preguntan cómo poder ayudar y paliar los efectos de esta tragedia.

En este sentido, desde Alicante se han habilitado varios puntos de recogida de comida, agua y elementos básicos para la supervivencia, así como pienso para las mascotas.

Estos son los puntos habilitados en la provincia de Alicante que ha recopilado la creadora de contenido Elena Vidal (Alicante Street Style):

Cabe recordar que es necesario contactar con las entidades antes de acudir a los puntos de recogida para conocer las necesidades que se tienen en el momento.

Alicante

- Foguera Carolines Baixes: C/ Cronista Viravens, 25

- Barrio Pau 5: C/ Maestro José Garberí Serrano, 5

- La tienda Select Store: C/ Serrano 11

- Miranda & Zhou Clínica Dental: C/ Beniarbeig, 9

- Foguera Carolinas Altas: C/ Doctor Buades, 70

- TiendAnimal: Av/ Universidad

- Estilismo Canino Raquel Ors: Avenida de la Costa Blanca, 21

- La Callaíta Gastro Bar: C/ San Idelfonso, 14

- Federación Alicantina Fútbol Sala: Padre Mariana, 40

- Restaurante Vaxto: C/ Tucumán, 4

San Joan

- Gimnasio el local centro de entrenamiento: C/ Tomás Capelo, 26

- Canteo Alicante: C/ Pintor Velazquez, 20

- Mascotas San Juan: C/ Ramón de Campoamor, 5

San Vicente del Raspeig

- Alicante camperizaciones: C/ Artesanos, 12. Nave 7

Elche

- Flamingo Brunch & Food: Plaza España, 3

- Clínica Elche Salud, que ha habilitado un teléfono de asistencia psicológica gratuita: 662 637 540

- TiendAnimal: Avenida De Crevillente, 31

- Restaurante Vaxto: C/ Mare deu dels desamparats, 8

Torrellano

- Restaurante la Plaza By Borja: Plaza San Crispín, 1

- Parking Restaurante Los Almendros

Crevillente

- Feli Davó Joyeros: Avda/ Madrid, 5

Elda/Petrer

- Fabricante de etiquetas Cone: C/ Primero de Mayo, 14

Alcoy

- Reusado Vintage: Escribidles a reusadodana@gmail.com

La Vila

- La Peixera Infantil: Avda/ Benidorm, 16

Finestrat

- TiendAnimal: Parque Comercial La Marina

Onil

- Ayuntamiento: Mercado Municipal

Calpe

- Ayuntamiento: sede Protección Civil

Sax

- Ayuntamiento: Protección Civil

Denia

- Asociación Falla Diana: C/ Arturo Vicens, 2

Ondara

- York.Glam: C/ Verger, 8

Benejúzar

- Castillo Trans: Cortes Orihuela, KM 8150

Villena

- Torbellino Animaciones