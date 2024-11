Así funciona el mapa creado por los voluntarios para encontrar a los desaparecidos de la DANA de Valencia

La DANA de Valencia está mostrando la mejor cara del ser humano. Con frases repetidas en redes sociales como "solo el pueblo salva al pueblo", la movilización de los voluntarios está demostrando ser fundamental para ayudar a los afectados.

Ya son miles las imágenes que circulan en los medios de comunicación de colas kilométricas de voluntarios que acuden andando desde localidades vecinas para ayudar a los habitantes de las localidades más afectadas.

Las redes sociales se inundan de publicaciones compartidas miles de veces para dar información sobre puntos de recogida e indicaciones sobre cómo y dónde ayudar.

En este sentido, un grupo de voluntarios ha creado un mapa interactivo en el que poder indicar la ubicación exacta en la que vieron por última vez a sus seres queridos desaparecidos. Aquí puedes encontrar el mapa interactivo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ayuda Terreta (@ayudaterreta)

Si sabes de una persona desaparecida, puedes acudir a la página web Ayuda Terreta, hacer clic en el ícono "+" y añadir la ubicación exacta donde sea necesaria la ayuda indicando la calle y localidad, número de contacto y todo lo que necesites en la descripción.

Una vez registrada la ubicación, si contactan contigo para enviarte ayuda o ya la has recibido, puedes modificar el estado de tu ayuda para optimizar todo el proceso.

Desde Ayuda Terreta, aseguran que las ayudas recibidas serán eliminadas en el menor tiempo posible para no saturar el mapa e insisten en la importancia de comunicar si ya hay voluntarios en camino o ya has recibido la ayuda para modificar el estado de la ayuda y no saturar el mapa.

Ayuda psicológica

Además, los voluntarios han establecido una sección para proporcionar ayuda psicológica a los afectados.

Para ello, hacen un llamamiento a los profesionales de la psicología para que contacten con ellos a través del correo ayudaterreta@gmail.com.