San Vicente del Raspeig presenta su campaña de sensibilización contra la violencia machista: "Cuéntalo"

El próximo 25 de noviembre se celebrará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Un día en el que, cada año, Alicante y toda España vuelca gran parte de sus recursos en la realización de varias campañas de sensibilización.

Este año, el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha querido elaborar una campaña audiovisual con un testimonio de una víctima directa de violencia machista.

El reconocido cineasta sanvicentero, David Valero ha sido el encargado de dar voz a Elena, nombre ficticio utilizado por una mujer que ha sufrido violencia machista por parte de su marido durante 17 años.

Para ello, el director de películas como Los Increíbles, Los Enemigos y El Arco de Noé, ha querido poner a la víctima en el centro del plano, sin enseñar su rostro gracias a un juego de sombras y unas luces que van cambiando de cálidas a frías conforme se endurece y entristece su testimonio.

Este jueves, el cineasta ha presentado su campaña, junto al alcalde de San Vicente del Raspeig, José Rafael Pascual y a la concejala de Derechos Sociales, Mariela Torregrosa.

La campaña

Compuesta por cuatro videos cortos, la campaña "Cuéntalo" pretende "ayudar a concienciar a la sociedad sobre la realidad de la violencia machista y a ayudar a que mujeres en esta misma situación se animen a denunciar", asegura Valero.

En un primer momento, el cineasta cuenta cómo la protagonista dudaba en si enseñar su cara a cámara o no hacerlo.

Finalmente, y debido a la delicadeza del tema tratado, el director prefirió no hacerlo "para que las víctimas de violencia machista puedan verse directamente identificadas, poniendo su propia cara a este testimonio", afirma.

Por su parte, el alcalde de San Vicente del Raspeig, José Rafael Pascual ha querido "subrayar" el compromiso de las instituciones con la sensibilización de la violencia machista.

"Espero que esta campaña ayude a darnos cuenta de que lo que a veces parece no ser violencia machista, en realidad sí lo es", asegura el primer edil.

La concejala de Derechos Sociales, Mariela Torregrosa, además de agradecer a David Valero por su colaboración en esta campaña, ha aprovechado la presentación de esta última para reafirmar su compromiso con la erradicación de la violencia de género.

"Vamos a seguir trabajando cada día para que ninguna mujer tenga que sufrir a consecuencia de la violencia machista", asegura.

Por otra parte, también ha querido subrayar el hecho de que "muchas veces, nuestro verdugo no es un perfecto desconocido, sino una persona muy cercana en la que siempre hemos confiado, como nuestra pareja o nuestro marido", añade, haciendo referencia al testimonio de Elena, víctima de violencia machista por parte de su propio marido.

Por último, la concejala ha pedido a los espectadores de la campaña que "empaticen" con la víctima y que "se paren a reflexionar en el significado de palabras como desesperación, miedo, culpa o angustia".

Además, ha querido finalizar con la famosa frase de Descartes: "Lo que no se ve, no existe", alegando así al nombre de la campaña "Cuéntalo", para "animar a las mujeres a que no se queden calladas y lo cuenten".

Los videos se irán subiendo a la cuenta de YouTube del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig paulatinamente hasta el 25 N, siendo el primero publicado este jueves.