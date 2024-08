Se extienden los avistamientos de medusas en la provincia de Alicante: ¿qué ha que hacer si te pican?

En la última semana han sido varios los avisos de avistamientos de medusas en el litoral de la provincia de Alicante. A finales de julio se alertó de la llegada de medusas "huevo frito" en las playas de Murcia y Alicante, unos ejemplares de Cotylorhiza tuberculata que a día de hoy siguen poblando las aguas alicantinas desde el Pilar de la Horadada hasta Dénia.

Proyecto Mastral, en Torrevieja, ya explicó entonces que "aunque el contacto con ella puede provocarnos algo de irritación o sensación de ardor en la piel, no supone riesgo para el ser humano". "Es muy importante respetar a estos organismos y evitar sacarlas del mar, tirarlas a la basura o enterrarlas por diversión o por la "molestia" que pueda ocasionar a los bañistas. Estos organismos tienen una muy importante función en el ecosistema.".

Sin embargo, las apps de información de avistamientos ya anunciaban ayer la llegada de ejemplares de Pelagia Noctiluca (acalefo luminiscente, medusa luminescente o clavel de mar) en Benidorm o Calpe, que extremadamente urticante o incluso de Physalia physalis (carabela portuguesa) en la playa de Muchavista en El Campello, con una picadura peligroda y muy dolorosa.

Provincia de Alicante.

Desde Quirónsalud publicaron el año pasado un extenso artículo sobre "qué debes hacer si hay medusas en la playa y, en caso de sufrir su picadura, cómo tratarla de forma rápida" a cargo de la doctora Pilar Cots Marfil, jefe de servicio de Alergología del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo.

En este artículo se recomienda prestar especial atención a niños pequeños, ancianos, embarazadas, diagnosticados con alergias, especialmente en la piel, como dermatitis atópica y urticaria crónica; personas con asma, con enfermedades que afectan al corazón, y personas que ya han sido picadas por una medusa.

Para prevenir picaduras, la doctora expone varios consejos: "no bañarse si hay medusas cerca de la playa; evitar las zonas donde rompen las olas; proteger la piel de cualquier contacto con las medusas, por ejemplo, usando cremas solares, así como bañadores, camisetas u otra ropa ligera; y en cualquier caso, no tocar las medusas, incluso si están muertas en la arena. El poder urticante de los tentáculos dura al menos 24 horas, aunque no estén vivas. También, dirigirse a la orilla tranquilamente si vemos una medusa y avisar a emergencias si observamos una plaga de medusas".

Pero si ya te ha picado, hay varios pasos que hay que tener en cuenta: lavar la zona con agua salada, retirar los tentáculos de la medusa con guantes o pinzas y aplicar seguidamente un paño caliente, que no exceda los 45 grados, para desnaturalizar el veneno.

Después, "poner frío durante un cuarto de hora para aliviar el dolor y prevenir que el veneno se extienda. El hielo debe estar dentro de una bolsa cerrada para evitar el contacto directo con la piel, señala el mismo artículo".

La doctora recomienda "acudir a urgencias en caso de detectar un empeoramiento de los síntomas. Es importante conocer qué nos ha picado para indicar el mejor tratamiento. Si el dolor persiste, se puede usar lidocaína en pomada, gel, crema o espray. Igualmente, durante las 48 a 76 horas posteriores, se puede aplicar 3 o 4 veces al día antiséptico o alcohol yodado hasta que cicatrice la herida. Y, para aliviar el picor, se puede consultar la toma de antihistamínico oral, como Polaramine o Atarax".

En cualquier caso, advierte de no debemos echar en la heridas agua dulce porque "se origina un cambio osmótico que podría activar las células venenosas que permanecen en la piel. Como resultado de esto, se incrementaría la cantidad de veneno inoculado".

"Tampoco debemos usar toallas para secar la piel, echar arena, o usar alcohol o amoniaco sobre la herida. Por otro lado, también se debe evitar rascar o frotar la zona".

Para controlar la reacción alérgica recomienda antihistamínicos, crema con corticoides, corticoides de toma oral, broncodilatador pulmonar cuando se presentan síntomas de asma, como silbidos, opresión, tos seca o falta de aire, adrenalina autoinyectable.