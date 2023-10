Los otros proyectos 'fake' de Ximo Puig en Alicante que iban a generar miles de empleos

Esta semana hemos conocido como el expresidente de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV-PSOE) simuló como "estrategia política" un proyecto industrial de 2.000 millones de euros para crear 30.000 empleos y retener a Ford en Almussafes. Según ha informado EL ESPAÑOL, CEO de Power Electronics, David Salvo, ha descartado construir su tan anunciada gigafactoría de baterías ya que eran sólo el "señuelo" para que entrase PowerCo (filial de Grupo Volkswagen).

Por participar de "señuelo", la empresa valenciana cobró un millón de euros de la Conselleria de Economía Sostenible. No obstante, la empresa ahora asegura que ese dinero estaba destinado al desarrollo de una "planta híbrida piloto" que combina una cubierta de placas fotovoltaicas en sus instalaciones con un sistema de almacenamiento de baterías.

Se supone, además, que dentro de esa estrategia política estaba también la de anunciar al hilo de la llegada de Volkswagen en plena campaña electoral (el pasado 19 de mayo), las negociaciones con 10 multinacionales que generarían en la Comunitat Valenciana 43.000 puestos de trabajo.

No es la primera vez que se descubre que las promesas del entonces presidente de la Generalitat no se cumplen. Y no sólo en Valencia, sino también en Alicante. En 2018 Puig prometió 2.500 empleos en la ciudad con el desembarco de dos macrocentros de trabajo de las multinacionales Indra y Accenture en el Distrito Digital, entonces dependiente de Sociedades Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana. Situado en los estudios cinematográficos de Ciudad de la Luz.

Indra iba a generar 500 puestos de trabajo en tres años y Accenture otros 2.000 hasta 2021. Han pasado dos años de aquella fecha prevista y los datos reales de inversión y puestos de trabajo ni se parecen.

Según los datos que maneja la Generalitat, de quien depende Distrito Digital, Indra empezó con 125 puestos de trabajo, pero ahora solo tiene 35 puestos físicamente en su delegación de Alicante, en el edificio 2 de Distrito Digital.

Por su parte, Accenture empezó con 270 puestos de trabajo, pero por el momento sólo han ocupado el 55% del espacio, con 174 puestos de trabajo en su delegación del puerto del muelle 14 en Distrito Digital. O lo que es lo mismo, no se han generado ni un 8,5% de los puestos de trabajo prometidos dos años después de la fecha prevista para el desembarco total de ambas compañías.

Desde ambas compañías afirman que son más los puestos que dependen, desde otras localizaciones geográficas, de sus sedes en Alicante. Indra dice que da servicio a 300 empleados fuera de Alicante y Accenture a 2.000, pero en cualquier caso no se trata de puestos de trabajo en Alicante, que es lo que se "vendió" a la ciudadanía.

No obstante, la mayor promesa de todas de Ximo Puig para Alicante llegó en mayo de 2022, un año justo antes de las elecciones en las que fue desalojado de la Presidencia de la Generalitat. Según anunció el entonces presidente había cerrado un principio de acuerdo con EuroNews para la apertura de una subsede, la única en España, en el complejo audiovisual Ciudad de la Luz de Alicante.

También dijeron que aquella operación iba a generar 6.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, gracias al traslado a Alicante de una plantilla de unas treinta personas, porque, aseguraban, que el ratio de empleos creados indirectamente era de 200 por cada empleo directo. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada ni de la sede ni del dinero consignado.

