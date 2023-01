Vox escenifica que su líder en la provincia de Alicante es el teniente general Manuel Mestre

Ana Vega, la presidenta de Vox Alicante después de un confuso proceso de primarias que tuvo que repetirse por las acusaciones de "pucherazo", sigue siendo ninguneada por la cúpula de su partido. Frente a ella, su adversario interno, el teniente general Manuel Mestre, crece en apoyos en la provincia y en Madrid cada día. El próximo día 26 se escenificará ese respaldo con Iván Espinosa de los Monteros en Orihuela, donde es candidato a la Alcaldía.

Mestre podría no sólo capitalizar la lista de Orihuela ciudad, donde el PP de Emilio Bascuñana perdió la Alcaldía en abril tras una moción de censura de PSOE, Cs y Podemos. Los planes de pasan porque el militar retirado incluso lidere la lista a la Diputación de Alicante tras conseguir el acta municipal.

Algo complicado, porque desde la actual dirección del partido que ostenta Vega se están dinamitando todas las listas municipales necesarias para conseguir ese puesto en la Diputación desde la comarca de la Vega Baja, donde en principio el partido de Abascal cuenta con más respaldo electoral.

Hace tan sólo unos días, este diario informaba de cómo se despedía con exabruptos mediáticos el líder de Vox en Torrevieja, José Antonio García Juncal, en una dimisión ilustrada con la foto de su carné de afiliado roto. Y entre otras personas, culpaba de la situación a Ana Vega.

Vega no sólo ha perdido su condición de número uno en las elecciones autonómicas en favor del catedrático valenciano de Derecho Constitucional Carlos Flores, sino que fuentes autorizadas el partido habla de que no cuenta para la lista alicantina a las Cortes Valencianas, donde es síndica. En general, no cuenta con el favor de Madrid que tenía antes.

Entre las salidas que podría tener la alicantina Vega ahora que no tiene el favor de la cúpula nacional después de la defenestración de Ortega Smith, está la lista al Congreso de los Diputados en uno de los últimos puestos de salida o incluso la lista local de Alicante, que ahora ocupa su marido.

Una opción en la que Vega tendría confiar en que sus jefes de partido mantengan la palabra dada entre mayo y diciembre de que podrá ir en las listas de las elecciones generales. Y es que en política seis meses son un mundo.

