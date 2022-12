Muere una mujer arrollada por un tren de Cercanías al cruzar con una bicicleta la vía en Crevillent

Una mujer ha muerto arrollada esta tarde por un tren de Cercanías en Crevillent, al parecer al tratar de cruzar la vía por una de las zonas que no estaban autorizadas. Según ha adelantado el diario Información y ha confirmado EL ESPAÑOL, la Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las causas del suceso.

Al parecer, el accidente se ha producido esta tarde, en la línea del tren que une Alicante con Callosa del Segura. Los primeros testimonios indican que la víctima estaba acompañada de otro hombre y que trataban de cruzar por una zona no autorizada. El tren no ha podido evitar arrollar a la mujer, que ha muerto en el acto. Los servicios sanitarios no han podido hacer nada por salvar su vida.

Ante esta situación, los servicios ferroviarios han quedado interrumpidos unas dos horas, aunque se han restituido a media tarde.

[Muere en Alicante arrollado por un tren un hombre mientras cruzaba la vía para ir a pescar]

No es la única muerte misteriosa que se ha producido en esta línea este año. El pasado mes de junio la circulación de los trenes de media distancia entre Alicante y Murcia se vio interrumpida este viernes tras encontrar el cadáver de una persona en una de las vías que cubren este recorrido.

El cadáver fue localizado a la altura de Crevillente y obligó a Renfe a establecer un plan alternativo. Según fuentes ferroviarias consultadas por Efe, el cuerpo apareció entre las paradas de Elche Parque Industrial y Crevillent, lo que provocó que Renfe iniciase un programa para que el trayecto entre esos dos puntos se realice por autobús durante buena parte de la jornada.

El incidente obligó a que el convoy quedase detenido hasta que la autoridad judicial procediera a ordenar el levantamiento del cadáver. No se precisó información acerca de la persona, ni el género ni la edad, y tampoco se dieron detalles sobre si el motivo del fallecimiento fue un arrollamiento.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan