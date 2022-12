Una psicóloga valenciana desvela los trucos para acertar estos Reyes: "Los móviles no son un juguete"

La Navidad es la época del año en la que más juguetes compramos como regalos para los pequeños de la casa. Está la visita de Papá Noel y también la de los Reyes Magos, y hay hogares que reciben a ambos. Sea cual sea tu caso, seguro que te has preguntado alguna vez cuál es el mejor juguete o el más adecuado para tu hijo, sobrino o nieta.

Monserrat Martínez, psicóloga educativa en el gabinete psicopedagógico de la mancomunidad de La Safor (Valencia), explica para EL ESPAÑOL que la respuesta está en la comunicación, "preguntar y no marcar", fomentar un espíritu crítico, pero sobre todo no imponerles nada.

En la mancomunidad de los municipios de La Safor (Valencia) han elaborado un documento con algunos consejos a la hora de acertar con el regalo perfecto en cualquier época del año. Pasar tiempo con los niños, conocerlos e incluso jugar con ellos es la recomendación fundamental. Elegir un juguete acorde con la edad del menor, "ni más sencillo ni más complicado" o evitar el exceso de las nuevas tecnologías, son factores a tener en cuenta.

Los mejores juguetes

Para los niños de entre 6 y 8 años, la psicóloga recomienda fomentar el juego simbólico (personajes de Playmobil, maletín de herramientas o de veterinaria, disfraces...). También habla de aquellos juguetes que potencian el movimiento, la coordinación y el equilibrio (bicicletas, patines...).

La lista incluye elementos como los juguetes que fomentan la creatividad, los juegos de adquisición o práctica de consejos (de matemáticas, de palabras...), regalos que fomenten la autonomía o los juegos de reglas, como los juegos de mesa o los walkie-talkies... "En Navidad un libro es un buen regalo", describe el cartel.

En cuanto a los videojuegos y las nuevas tecnologías, Martínez explica que estos no son mejores o peores que otros juegos más tradicionales, sino que la clave está en la "combinación de ambos". Por otro lado, recuerda la importancia de no caer en la compra de juguetes sexistas para romper los roles de género. "Los juguetes no tienen sexo", explica la psicóloga, y una de las encargadas de la elaboración de estos carteles para la mancomunidad de La Safor.

"El móvil no es un juguete"

Un estudio de Unicef revela que los niños suelen adquirir su primer teléfono móvil cuando son menores de once años. Una herramienta muy poderosa, que nos ayuda a estar conectados, localizar a alguien en un momento concreto y socializar. Pero, que en ningún caso debe suponer un problema para el desarrollo cotidiano del resto de tareas. Esta psicóloga educativa recuerda que "los móviles no son un juguete", y que lo más importante es enseñar a los niños a utilizarlos de forma correcta.

"Limitar los horarios" y "supervisar, -que no controlar-, su uso", son dos tips que pueden ayudar a que la cosa no es vaya de las manos. También las aplicaciones de control parental. Martínez no quiere determinar un tiempo concreto para el uso del teléfono, ya que variará en función del niño y sus necesidades, pero puntualiza que el uso del móvil en ningún caso impedirá desarrollar con éxito otras tareas.

"Jugar es un derecho de la infancia y la adolescencia, y con él aprenden mucho, sobre todo a relacionarse con el entorno y las personas. Hay que fomentar la convivencia a través del juego", concluye la psicóloga.

