Carlos Mazón reprocha a Ximo Puig el ninguneo constante a Alicante por el día de la Constitución

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha participado esta mañana en el acto conmemorativo del ‘Día de la Constitución Española’ que se ha celebrado en Casa Mediterráneo, donde ha precisado que no entiende “el triunfalismo del president, Ximo Puig, en esta jornada, cuando en estas dos últimas semanas nos han recortado gravemente el trasvase Tajo-Segura".

Además, se ha referido a los Presupuestos Generales del Estado como los "peores" para la provincia y se nos ha ninguneado con las dos agencias -se refiere a la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial y de la Agencia Espacial Española- que pasan de largo de la provincia”.



El responsable institucional, quien ha aprovechado el acto para constatar su respeto a la Carta Magna, “nuestra seña de identidad más importante y el foro de convivencia de todos los españoles”, ha asegurado que no ve “el triunfalismo por ningún lado”.

“Es como si Puig viviera en una realidad absolutamente distinta a la que estamos.

Necesitamos que nos defienda y que lo haga ya y, desde luego, eso no lo está haciendo este gobierno”, ha lamentado el dirigente alicantino para quien “vanagloriarse, como lo hace el presidente de la Generalitat Valenciana, de haber perdido tren, tras tren, tras tren me llama la atención, porque es vivir fuera de la realidad”.



Finalmente, Mazón ha afeado a Ximo Puig el hecho de acabar un discurso institucional “en el que poco más que llama tabernarios a las personas que discrepan y no ven las cosas tan del color de rosa como él”. “Es francamente chocante”, ha concluido el presidente de la Diputación.

"Polos de innovación"

Por su parte, la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Josefina Bueno, felicitó el pasado martes a las ciudades de A Coruña y Sevilla por haber conseguido albergar las agencias españolas de Inteligencia Artificial y Espacial.

En cuanto a la valoración de la elección, manifiesta su "respeto absoluto a la decisión de la Comisión" y asegura las dos candidaturas de Alicante y Elche han defendido proyectos ilusionantes y que “reunían las mejores condiciones para albergar las agencias".

"Vamos a seguir trabajando para potenciar a Elche y Alicante como polos de innovación en sectores tan trascendentales como el Espacial o la Inteligencia Artificial. Hemos demostrado a todo el país que Alicante es un referente en Inteligencia Artificial, que tiene potencialidades, y que también sabemos trabajar entre administraciones de distinto color y que Elche reúne todas las condiciones para albergar esa sede", ha señalado la consellera de Innovación.

ç"Tenemos la convicción de que todo el trabajo realizado no ha sido en balde. La apuesta del Consell es decidida y firme y vamos a seguir trabajando para situar la provincia de Alicante al frente de la innovación en Inteligencia Artificial y en el sector Espacial", ha concluido la consellera Josefina Bueno.

