Carlos Mazón critica que Ximo Puig "se ha rendido" en la guerra del agua

"Hay rendición de los intereses de la Comunitat Valenciana". Así resume el presidente del PPCV Carlos Mazón la actitud del presidente de la Generalitat Ximo Puig sobre el trasvase Tajo-Segura. En una crítica muy dura, lamenta la "renuncia" y "capitulación" del dirigente socialista ante la decisión del último Consejo del Agua.

"El president Puig se ha rendido", ha asegurado Mazón y, como ha criticado, "quiere vender como un gran acuerdo un pacto que lo que hace es cargarse el 30 % del trasvase". Así lo ha manifestado Mazón este jueves a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa que recoge Efe tras celebrarse en la sede del PP la presentación de sus propuestas sanitarias.

"Entiendo que le produzca urticaria hablar de la guerra del agua, porque por su parte no hay guerra, hay rendición de los intereses de la Comunitat Valenciana, y particularmente de Alicante", ha denunciado Mazón.

Mazón ha lamentado que el jefe del Consell fuera "llamado a la calle Ferraz", a la sede federal del PSOE, "con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page", donde "acabó capitulando". De ahí que ha advertido: "Si todo lo que tiene que decir Puig es que yo estoy desenterrando el hacha de guerra, desde luego que si hay una guerra yo estoy en la trinchera del frente por el agua de mi tierra".

Para el aspirante a la presidencia de la Generalitat, el asunto "no admite grises" y el Consell "quiere vender como un gran acuerdo lo que en realidad es un engaño, una renuncia y una capitulación".

"Es de chiste que ahora la culpa la tenga Ayuso porque no está reutilizando el agua", ha considerado el presidente del PPCV, que ha añadido: "todos podemos reutilizar más, Madrid está reutilizando bien y lo podrá hacer mejor". Mazón ha pedido a Puig "que no líe, porque eso no tiene nada que ver con el agua que nos merecemos: esta vez la culpa no es de Ayuso".

Sin requisito lingüístico

Más allá de la guerra del agua, Mazón también se ha pronunciado sobre otra de las batallas políticas de la semana. En este caso, sobre las declaraciones de la síndica del PP en Les Corts, María José Català, quien dijo este martes que quería esperar a "ver la letra pequeña" del acuerdo sobre el requisito lingüístico antes de pronunciarse sobre su voluntad de derogarlo si gobiernan, Mazón ha dicho que el PP "lo que tiene es un plan".

"Lo que mantengo es que nosotros tenemos un plan, en contraposición al Consell, que lleva seis años sin un plan, sin aclarar si hay requisito o no", ha defendido. El líder del PPCV ha apostado por "eliminar el requisito lingüístico de la falta de sentido común", aunque ha admitido que "obviamente, para ser profesor de valenciano hace falta saber valenciano", entre otros casos.

Para Mazón, se trata de "eliminar el requisito ideológico" y de que el valenciano "tenga un peso adecuado", si bien ha concluido que "tal y como lo está manejando el Gobierno de la Generalitat lo derogaremos cuando gobernemos", a falta de "conocer detalles, porque ellos mismos no se aclaran".

