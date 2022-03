Ximo Puig dice que Adif reconsiderará el traslado del AVE a Alicante a Chamartín

El presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha afirmado que está convencido de que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) va a "reconsiderar" la decisión de trasladar las paradas del tren de alta velocidad (AVE) desde Alicante a la estación de Chamartín.

En una rueda de prensa en Ciudad de la Luz de Alicante, donde ha anunciado que Bruselas vuelve a permitir los rodajes de cine desde julio, Puig ha sido preguntado por el anuncio de que los trenes procedentes de Alicante a Madrid serán trasladados de Atocha a Chamartín.

El presidente ha manifestado que se continúa negociando con el Ministerio de Fomento porque la postura de la Generalitat "es clara" en el sentido de que "debe haber parada del AVE en Atocha".

Ha proseguido que podría haber "flexibilidad" para llevar trenes a Chamartín en referencia implícita a los nuevos convoyes de bajo coste que se pondrán en marcha en un futuro próximo, y ha reiterado que en las negociaciones "sí hay avances y parece claro por parte de Adif que se va a reconsiderar la situación".

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, "está interesada" en esta cuestión ante "la posición firme y clara" del Gobierno valenciano, ha defendido Puig antes de agregar que la postura de la Generalitat se respalda en criterios técnicos y económicos.

Rifirrafe con el PP

El cambio en las estaciones de Madrid sirvió para que el senador Pablo Ruz preguntase a la ministra de Transportes sobre esta cuestión, y expresó que "no hay ninguna razón de peso para esta decisión política", que supone un nuevo "ultraje a la sociedad valenciana y murciana".

La ministra confirmó el cambio de estación, necesaria, dijo, para poder optimizar el servicio ferroviario y condicionada por el hecho de que no sea posible el desvío para trenes con destino Sevilla o Barcelona por motivos técnicos. "Pero mantenemos", añadió, "conversaciones con la Generalitat para estudiar posibles alternativas".

"En nombre de la sociedad valenciana", le espetó el senador popular, "exigimos rotundamente que corrijan este cambio. Son muchos los agravios", añadió, para referirse al Trasvase Tajo-Segura "que se quieren cargar y, con él, al futuro de los regantes; la infrafinanciación con el silencio cómplice" del presidente Ximo Puig o la pobre inversión de los Presupuestos Generales en la provincia de Alicante.

"El AVE a Alicante es una de las líneas más rentables, con más de dos millones de usuarios. Y ahora incrementan la duración del trayecto. Cambien esta decisión, es incalificable la actitud de Puig, que se contenta con migajas, no estamos dispuestos a consentir esta afrenta de su Gobierno", insistió este jueves Ruz.

La ministra respondió recordando que "usted parece que despertó ayer, pero esta es una decisión planificada desde hace mucho tiempo: cuando la línea se inauguró, en 2010, el km 0 estaba en Chamartín".

"Para dos paradas hace falta la estación pasante de Atocha, pero ustedes no la impulsaron entre 2010 y 2017", culpó la ministra. Ahora que está en marcha el nuevo túnel pasante que conectará las dos estaciones se ha ofrecido que los tráficos a Alicante salgan desde Chamartín para descongestionar el tráfico llegado desde el sur de la capital, reconoció.

"Pero para su tranquilidad, sepa que Chamartín está en el centro de la ciudad", añadió, antes de concluir que "no es un agravio ni una decisión política, fue una decisión técnica. Ustedes no hicieron nada por adelantar la estación pasante, si la tuviéramos no estaríamos así ahora".

Sigue los temas que te interesan