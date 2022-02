Una mujer de 95 años sale ilesa tras el derrumbe del suelo de su vivienda en Callosa de Segura

Hay veces en las que hay que ver las cosas para creerlas. Como en este caso, en el que una mujer de 95 años ha salido ilesa después de que parte del suelo de la vivienda en la que se encontraba cediera hacia abajo.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha enviado un comunicado para informar de lo sucedido, así como sobre el estado de salud de la anciana, que ha conseguido salir sin lesiones o al menos sin heridas de "gravedad" tras permanecer atrapada en un hueco entre los dos pisos de una misma vivienda.

Los hechos han ocurrido sobre las 15:30 de este sábado cuando los bomberos han recibido el aviso del derrumbe de una vivienda situada en el número 2 de la calle Carlos Galiana en la localidad de Callosa de Segura.

Rescate de la mujer de 95 años en Callosa del Segura.

Tras la intervención, que ha durado más de una hora, el equipo de bomberos ha conseguido sacar a esta mujer que había quedado atrapada, al haber cedido el suelo de su bajo dejando un metro de altura de diferencia entre el suelo de la vivienda y el suelo de debajo del piso. En el comunicado describen que no hay ningún herido y que, a pesar de la avanzada edad, parece que no ha resultado herida o al menos no presenta "lesiones de gravedad".

Para esta intervención, que se ha dado por finalizada a las 16:39 horas, han sido necesarios 1 FSV furgón de salvamentos varios 1 BRP bomba rural pesada 1 cabo 5 bomberos del parque de Orihuela.

Caso similar

El pasado mes de diciembre se dio un caso parecido en Almoradí, donde efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante tuvierno que intervenir en una operación tras el derrumbe de la fachada entera de un edificio en la calle de la Reina.

La intervención, que duró poco más de horas, acabó sin tener que lamentar heridos. En este caso también se trataba de la planta baja de un edificio y en su interior se encontraba una mujer. Según fuentes del consorcio la mujer "no estaba herida" y se encontraba "en buen estado de salud".

Tras el rescate, los bomberos tuvieron que realizar tareas para limpiar la fachada, retirar los cascotes y balizar la zona. A las 14:34 horas se daba por concluida la intervención de los bomberos, y se esperaba la llegada del técnico arquitecto municipal para aclarar lo sucedido.

Situaciones que podrían haber acabado en desgracia, pero que por las condiciones en las que ocurren los hechos y la rápida intervención de los equipos de emergencias quedan en un susto, sin tener que lamentar víctimas.

