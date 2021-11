Pedro Sánchez recala este domingo en Benidorm tras dejar a la ciudad fuera de los fondos Next Generation

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, clausurará este domingo en Benidorm el congreso de los socialistas valencianos en el que Ximo Puig revalidará la secretaría general, y en el que también participarán las ministras Diana Morant y Pilar Alegría y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Sánchez recalará en la capital turística después de saberse que Gobierno y Generalitat han dejado fuera a la ciudad de los fondos europeos Next Generation para la sostenibilidad turística, para los que el Ayuntamiento presentó un proyecto de 8 millones de euros. Benidorm es la tercera ciudad de la Península Ibérica en número de pernoctaciones, y su alcalde, Toni Pérez, es presidente del PP de la provincia de Alicante.

Desde la Administración autonómica sostuvieron que este dinero se reparte "en base a criterios técnicos", aunque resulta llamativo que Benidorm, una de las ciudades con mayor peso turístico del país y cuyos más de 120 hoteles estuvieron 18 meses cerrados, no reciba ni un euro en esta convocatoria. La siguiente será en el mes de enero.

Respecto al congreso de los socialistas valencianos, el secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha presentado este martes el programa del decimocuarto congreso, al que solo se ha presentado la candidatura de Ximo Puig para la secretaría general y que se celebrará del viernes al domingo, aunque el jueves habrá un homenaje al exalcalde de Benidorm Agustí Navarro, una "figura importante" para el partido.

El congreso comenzará el viernes con una mesa redonda sobre turismo por la mañana, mientras que por la tarde habrá acto con los ex secretarios generales del PSPV-PSOE Jorge Alarte, Joan Ignasi Pla y Joan Lerma, seguido de una mesa a cargo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero presentada por la exministra Leire Pajín.

La inauguración oficial del congreso será el sábado, jornada que incluirá los saludos de la ministra de Ciencia, Diana Morant; de representantes de la CEV, CCOO y UGT, y de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, tras lo que intervendrá el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, para presentar el informe de gestión.

Mesas redondas



Durante el sábado habrá mesas redondas en las que se hablará de sanidad, municipalismo, empleo y sostenibilidad con diferentes dirigentes del partido, y también se rendirá homenaje al escritor Fernando Delgado, "la persona que mejor simboliza la apertura del partido a la sociedad".

El domingo tendrá lugar la proclamación de los resultados y se conformará la nueva Ejecutiva del PSPV-PSOE, tras lo que clausurarán el cónclave el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, quien dirige el partido desde 2012 e iniciará ahora su tercer mandato, y el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, asistirán también a la última jornada del congreso de los socialistas valencianos, según ha explicado el secretario de Organización del PSPV-PSOE.

Muñoz ha explicado que el lema del congreso será 'Per a la majoria. La nova via valenciana' ('Para la mayoría. La nueva vía valenciana'), ya que este cónclave aspira a consolidar "la nueva vía valenciana", con un programa "de unidad y participación".

Ha destacado la voluntad del partido de "seguir ampliando espacios de mayoría y de reformular el programa de la socialdemocracia para la recuperación", ya que el objetivo marcado para los próximos años es "consolidar el proyecto de mayorías" que lograron en 2019 y reforzar la vía valenciana abriéndose a la sociedad, "sin frentismos ni muros".

"Queremos que la participación sea la mayor de la historia del socialismo valenciano, y para ello jugarán un papel muy importe los delegados, pero también los militantes", ha afirmado Muñoz, quien ha reivindicado el trabajo de Puig para "abrir debates clave en la política española como son la descentralización, la abolición de la prostitución o una mirada del Estado desde la periferia".

