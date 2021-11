Alicante urge agilizar su burocracia en Urbanismo para evitar perder riqueza y empleo

Para que los apartamentos turísticos sigan creciendo en Alicante, y con ellos la creación de riqueza y de empleo en un momento optimista para el sector tras los efectos devastadores de la pandemia, la concejalía de Urbanismo debería de agilizar su burocracia. Esta ha sido una de las principales conclusiones de la mesa sectorial que ha tenido lugar en el 'I Foro sobre el Turismo Vacacional de la ciudad de Alicante' organizado por El Español DE ALICANTE y Abatur (Asociación de Bloques y Apartamentos Turísticos de Alicante).

Los cuatro ponentes han recalcado la necesaria reforma que debería adoptar la administración local para facilitar los trámites necesarios de cara a, por ejemplo, rehabilitar un edificio destinado al alquiler turístico. "Hemos visto que lo que falla mucho en Alicante es la falta de agilidad de Urbanismo", revelaba en la mañana de este martes Rafael García, responsable de Ofinave.

Rafael García, de Ofinave, durante su intervención.

Este directivo de una empresa dedicada a la inversión del sector ha puesto como ejemplo que, para su último proyecto de La Rambla, "me he pasado 5 años peleando contra la administración pública". Es más, en su caso, asegura que para ejecutar una licencia de demolición aprobada tuvo que esperar "9 meses". "Esto significa que Urbanismo te está poniendo los palos en las ruedas", ha denunciado en su intervención, "y yo me pregunto si el problema es que les faltan recursos o les falta interés para sacar su trabajo adelante".

A este respecto, Daniel Elman, presidente de Abatur, ha señalado que cree que la concejalía de Urbanismo "quizá ha desatascado un poco más" la demora en este mandato. "Estoy convencido de que la administración pública debe entender que la ciudad sale adelante si se apuesta por ella", ha proseguido Elman. "Si podemos invertir en algún proyecto con seguridad jurídica, como estamos teniendo, y en un plazo razonable, estoy seguro de que saldrían adelante mucho otros proyectos, pero hoy en día las trabas urbanísticas precisamente están paralizándolos", ha denunciado tras sentenciar que "tardar 5 años en sacarle rentabilidad a tu negocio" es inviable.

Daniel Elman, presidente de Abatur. Iván Villarejo

Distribución directa

Pero más allá de la demanda que requiere el sector por parte de la administración, los participantes de este primer foro han señalado los pasos que deben dar las empresas de apartamentos turísticos "en el corto y medio plazo" para seguir siendo rentables.

"Debemos apostar por la venta directa que es donde está la rentabilidad", ha afirmado Álvaro Palacio, de Palacio Homes, dedicada a la gestión de apartamentos turísticos. Esta es, a su juicio, una de las claves junto a la necesidad de "crear experiencias para el cliente" para que se den los moldes necesarios para la inversión.

Álvaro Palacio, de Palacio Homes.

En esta línea, Miguel Sánchez, de Mirai, firma especializada en la venta directa, ha contextualizado esta situación. "Plataformas como Booking o Airbnb han dado un impulso a los alojamientos porque ya no es el portero el que te vende sino que se hace a golpe de clic", ha avanzado. "Pero no tenemos que olvidar que esto no deja de ser una venta intermediada", ha avisado después de recordar que "esas plataformas te cobran 'x'" por ofrecer los apartamentos.

Palacio y Sánchez han abogado, por lo tanto, por "trabajar en la transformación digital para no depender de terceros de cara a captar esos clientes", ha dicho el segundo. ¿Y qué pasa con el precio? ¿Hay que rebajarlo para atraer a la clientela?

Miguel Sánchez de Miria, en el I Foro.

El responsable de Palacio Homes no lo descarta, mientras que Miguel Sánchez ha añadido que, además del precio, "que es importante", se puede trabajar otros factores, "como por ejemplo mejores políticas de cancelación o iniciativas del tipo 'la primera noche de parking la pagamos nosotros'", porque al final "es buscar lo que el cliente necesita para convencerles de que vengan".

