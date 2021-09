Cs pide en las Cortes suprimir el límite de aforo de estadios como el Rico Pérez

El grupo de Ciudadanos (Cs) en las Cortes valencianas ha pedido a la Conselleria de Sanidad que prime la dimensión de las instalaciones deportivas a la hora de establecer restricciones como el aforo máximo de público en las distintas competiciones, algo que ha lastrado a equipos como el Hércules.

En este sentido, el diputado Fernando Llopis ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para "marcar un criterio porcentual para fijar nuevas limitaciones de aforo y eliminar los límites numéricos actuales en exterior e interior" tanto para los eventos deportivos no profesionales como para los más multitudinarios de los equipos que participan en las ligas profesionales de fútbol y baloncesto masculinas y femeninas.

En opinión de Llopis, "No tiene ningún sentido que, mientras en las grandes ligas, el máximo es de 20.000 personas, para los partidos de equipos no profesionales, no se puedan superar las 3.000 personas". "Estas cifras demuestran la desigualdad entre las ligas profesionales y las que no lo son, sobre todo porque no hay un criterio sanitario claro y no se tiene en cuenta la capacidad de los espacios", ha añadido el portavoz de Cs en el área de Sanidad.

Llopis recordó que, en los casos de celebración de eventos deportvos multitudinarios de los equipos que participan en la Liga Profesional de Fútbol masculina y femenina, además de en la Liga ACB y en la Liga Femenina Endesa de Baloncesto, los aforos se han establecido en base a porcentajes, por lo que dependen del tamaño de las instalaciones.

El diputado Fernando Llopis.

Discrepancias

"Esas limitaciones se establecieron en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ante el Ministerio de Sanidad y las consejerías autonómicas, sin que hubiese un criterio numérico" más allá del tope de aforo. Sin embargo, esto no se da en los partidos de categorías inferiores que tienen estadios grandes, como puede ser el Hércules con el Rico Pérez.

Esta situación, en opinión del diputado, "está provocando una disputa entre las ligas profesionales y otros eventos deportivos por la diferencia de criterio sanitario y sin unas bases claras". Por ello Cs ha presentado una Proposición No de Ley que solicita establecer este criterio porcentual y la distancia de seguridad mínima entre los asistentes a este tipo de eventos deportivos, con el objetivo de que "existan unas normas homogéneas para todos".

Asimismo, Llopis indicó que la última decisión de los tribunales valencianos de suspender la limitación de 20.000 espectadores en estadios de fútbol "es la prueba definitiva de que estas restricciones no se sostienen".

