Federiko Bikoro, el corazón del nuevo Hércules

Federico Bikoro (Duala, 1996) solo ha necesitado 90 minutos para meterse a la afición herculana en el bolsillo. Este camerunés con pasaporte ecuatoguineano, trotamundos del fútbol, ya se ha convertido en el icono de lo que pretende ser el nuevo Hércules en su travesía por las tinieblas.

La afición alicantina siempre demostró su gusto por los jugadores de buen pie, pero también necesita, sobre todo en tiempos de penuria, sentirse identificada con guerreros comprometidos y de corazón caliente. Gente con la que ir de la mano a la guerra, en definitiva.

De todo eso tiene de sobra Federico Bikoro, que pese a pegarse una paliza física con su selección durante la pasada semana no dudó en ponerse a las órdenes del técnico Sergio Mora para el partido ante el Intercity.

Llegó el viernes de madrugada y entrenó esa misma mañana. Descansó el sábado y el domingo ofreció un recital en Villafranqueza ante un motivado Intercity. En un partido repleto de fricciones y guerrillas, el africano se movió en su salsa. Sujetó al equipo en el medio, tapó los caminos hacia su portería, anotó un gran gol y fabricó otro.

Su llegada al club

No lo ha tenido fácil Bikoro, cuyos derechos federativos pertenecen al Real Zaragoza, otro gigante en horas bajas. La cesión en el Hércules es la cuarta consecutiva tras su paso por Badajoz, Numancia y Badalona. Nadie en La Romareda se ha atrevido a darle una oportunidad, aunque Bikoro intuye que está ahora en el mejor destino posible para alzar la voz.

"El Hércules es un club en el que permite progresar a los jugadores jóvenes y con proyección. Tengo que aprovechar este momento y dar un paso adelante", asegura el centrocampista desde lo alto del Castillo de Santa Bárbara, donde posa como modelo en la presentación del nuevo patrocinador del club.

Sabe el jugador que el eco de todo lo que haga en el Hércules retumbará en su selección y en el Zaragoza. "Me siguen desde Guinea. Y también en el Zaragoza, que es un club exigente y aunque esté fuera tienen los ojos encima", señala Bikoro, quien comulga al cien por cien con la filosofía de su nuevo entrenador. "Quiere que seamos siempre ganadores y ese mensaje es muy importante. Tenemos un vestuario bonito y sólido y esa es la base que nos va a empujar hacia arriba", explica el africano.

Sin excusas

Bikoro admitió que le hizo ilusión marcar su primer gol con el Hércules "porque suma para el currículum", pero precisa que lo más importante es "que gane el club y el escudo que defendemos". El centrocampista se sale del guion tradicional para restar importancia a las características de los rivales y a los campos que debe visitar el Hércules, pretextos habituales en otros tiempos en el vestuario herculano para justificar los desastres.

"He jugado en campos peores que el del otro día. El campo no es razón para no jugar o competir. Si eres luchador vas a luchar en cualquier campo", asevera.

Por último, el internacional guineano defiende el nivel de la recién estrenada Segunda RFEF, categoría a la que no ve tan diferente de la Segunda B. "Son los mismos jugadores y el fútbol es el mismo. Solo cambia el nombre de la categoría", dice el centrocampista, quien pronostica una competición bonita y dura "porque todos los equipos quieren estar arriba y no hay ni grandes ni pequeños".

