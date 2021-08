Ximo Puig elude el cara a cara con Carlos Mazón y no irá a la reunión bilateral Generalitat-Diputación.

El presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, no acudirá a la reunión bilateral con el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, del PP, prevista para el próximo 6 de septiembre a partir de las 12.30 horas en la sede del Consell en la ciudad alicantina, en la Casa de las Brujas.

La delegación autonómica estará encabezada por el secretario autonómico de Promoción Institucional y Cohesión Territorial, Alfred Boix, y el director general de Administración Local, Antoni Such.

Por su parte, Mazón, tras presentar una exposición sobre la civilización de los Etruscos en el Museo Arqueológico de Alicante (Marq), ha sido preguntado por la bilateral y ha reconocido que le hubiera gustado que acudiera el jefe del Consell valenciano.



En todo caso, ha aclarado que él sí que irá porque pretende "supervisar personalmente" las negociaciones sobre las necesidades de la provincia, que para él están "por encima" de cualquier diferencia ideológica, y porque tiene la "ilusión personal" de tratar de ayudar a alcanzar "lo mejor para los ciudadanos".



En este sentido, ha insistido en que intentará "mejorar las cosas" entre las dos administraciones y que cuenta "con un listado de reivindicaciones" en las que le gustaría avanzar a través de la "vía de la cooperación".

Nunca se ha planteado

Por su parte, fuentes de la Generalitat han informado a Efe de que la posibilidad de que Ximo Puig hubiera acudido a la bilateral no se ha barajado en ningún momento ya que el presidente no es miembro de la mesa y han añadido que, de hecho, el jefe del Consell no ha ido a ninguna bilateral anteriormente.

Sin embargo, lo cierto es que la situación entre la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana, más concretamente con el área de Presidencia, dista mucho de la que hay con Valencia y Castellón, con instituciones del mismo color político que Puig.

Esto ha ido a más desde que Mazón se hizo con el liderazgo del PP en la Comunidad Valenciana, lo que lo coloca como rival directo de Puig a nivel autonómico. La estrategia del entorno del presidente ha sido tratar de ningunear a Mazón y a la Diputación de Alicante, asegurando que se trata de una "institución local" y que, por lo tanto, no es equiparable a la autonómica.

Presidencia es, de hecho, una de las pocas áreas con las que Mazón no ha llegado a acuerdos en este legislatura. Tanto con Turismo, que lleva Francesc Colomer, como con la vicepresidenta Mónica Oltra ha habido reuniones y anuncios conjuntos desde el palacio provincial.

