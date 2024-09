Francesc Nogales, maestro de primaria: "Tenemos que enseñar a los niños que no existen ni buenos ni malos"

Rozar los sueños para crear un mundo y una sociedad mejor. Este es el objetivo de Francesc Nogales. El profesor valenciano ha estado este viernes en el Colegio Hurchillo de Orihuela para impartir una charla en el marco del Congreso Nacional de Educación.

Durante las jornadas del 20 y 21 de septiembre, el colegio público ofrece por segundo año consecutivo el evento nacional con el fin de debatir sobre innovación educativa de la mano de los mejores profesionales.

Uno de los maestros invitados este año es Francesc Nogales. El docente imparte clases a alumnos de primaria en el Colegio San Enrique de Valencia y fue nombrado en 2022 como Mejor Maestro de Primaria de España. Además, es autor del libro "Educar en clase y... en casa. ¿Trabajamos juntos?".

"El objetivo de los maestros tiene que ser mejorar el mundo", reivindica. Para ello, en una conversación con este periódico, el maestro revela cuáles son las claves para poner a los niños en el centro de la escuela y hacer que los niños disfruten del colegio.

Pregunta (P): ¿Cómo es una clase con Francesc Nogales?

Respuesta (R): Antes que nada, yo no me presenté al "Mejor Maestro de Primaria de España", sino que fueron las propias familias las que me presentaron. No me considero mejor que nadie. En clase, me centro en hacer que mis alumnos no se aburren y puedan divertirse. Para ello, este año he organizado mis clases como si fuera el escenario de Peter Pan. Toda la clase está decorada como la isla del Nunca Jamás y cada niño tiene un personaje con el cual identificarse. Además, doy mucha importancia a las pausas. Cada veinte minutos, pido a mis alumnos que se levanten y hagan ejercicios de estiramiento.

P: ¿Y por qué Peter Pan?

R: Por una razón muy sencilla. Al principio, los niños van a empatizar más con el propio Peter Pan, creyendo que es el "bueno", sin embargo, al final descubrirán que en realidad es el villano. Por lo que me parece un ejercicio estupendo para que aprendan que todo es relativo y que no existen ni buenos ni malos.

P: ¿Siempre tienes esta energía a la hora de dar clase?

R: El secreto para ser un buen maestro es que yo no me aburra. Los docentes tenemos que ser unos culos inquietos y con ganas de comernos el mundo.

P: Se les reprocha mucho a los niños de ahora su poco gusto por la lectura, ¿Cómo hacer para que cojan un libro y lo disfruten?

R: Dejar de imponen libros. Los niños tienen que elegir qué libros quieren leer, hasta dar con uno que les gustará y haga que les empiece a gustar la lectura. Es como si te digo que vamos al cine, te pones contenta, pero no te gusta nada la peli que yo he elegido para ti, y encima te obligo a hacer un examen sobre esta peli y te exijo a que ames el cine. No tiene sentido.

P: ¿Y qué más se puede hacer?

R: Tenemos que hacer que los niños se sientan importantes. Para ello es importante desarrollar actividades que les hagan participes y hagan una lectura constructiva. Por ejemplo, desde hace cinco años, llevamos a los niños a periodicos de prensa escrita para que publiquen sus reseñas y una vez a la semana, les llevamos a la radio para que emitan una reseña y trabajen así su capacidad comunicativa.

Qué bonito es crear un programa de televisión con tus alumnos, unir a las familias y hablar de educación. Dentro de unos meses, en @rtve , podremos ver los resultados. Seguro que es maravilloso. pic.twitter.com/eUCCA9k9eG — Francesc Nogales (@ProfeFranNogale) March 26, 2024

P: Todo esto está muy bien, pero los maestros tenéis un currículum que seguir.

R: El currículum no es algo cerrado, es una cuestión lineal que tenemos que seguir, integrándolo en nuestros proyectos. Por ejemplo, este último establece que los niños deben conocer lo que es un municipio y cómo funciona. En vez de simplemente explicarles literalmente, lo que hago es pedirles que pregunten a sus abuelos cómo era su ciudad/municipio cuando ellos tenían su edad y que traigan fotos a la escuela. Acto seguido, concretamos una entrevista con el alcalde para comparar cómo era la ciudad antes y ahora.

P: ¿Qué se puede mejorar actualmente en el sistema educativo?

R: Antes que nada, en España tenemos que sacar pecho de los profesionales que tenemos. A pesar de tener un sistema educativo que cambia cada cuatro años, siempre nos apañamos. Somos el profesorado que más horas dedica a la formación en toda Europa.

Lo que considero que se tendría que mejorar es la conciliación familiar. Las familias deberían contar con una mochila de horas para pasar tiempo con sus hijos. Poder salir más temprano del trabajo para ir a recogerles de la guardería, por ejemplo. Y todo ello sin que su salario se vea afectado. Es un hecho que considero que tendría que incluirse en el Estatuto de los Trabajadores.

P: ¿Qué opinas de la forma en la que los padres jóvenes educan a sus hijos? Sobre todo con las nuevas tecnologías.

R: Ningún padre quiere el mal para sus hijos. Todas las familias hacen lo que pueden con lo que pueden. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, el problema es que muchas veces lo que se considera en la escuela, no es lo mismo que en casa. Es comprensible que a veces los adultos estemos ajetreados con el trabajo y el día a día, pero es tan simple como incluir a nuestros hijos en las tareas cotidianas. Por ejemplo llevarles a hacer la compra con nosotros y hacer nos ayuden a encontrar los productos. La clave está en hacer que las pequeñas cosas del día a día tengan un enfoque educativo.

P: ¿Cómo pueden los padres pasar tiempo de calidad con sus hijos?

R: En España tenemos la suerte de contar con una amplia oferta cultural. Aunque algunas actividades resulten bastante caras en la actualidad como ir al cine, existen otras muchas opciones de bajo coste o incluso gratis, como ir a un museo los domingos.

Además, y esto es muy importante, tenemos que contar a nuestros hijos lo que queríamos hacer cuando teníamos su edad, para que vean que el hecho de haber elegido otro camino al que queríamos al principio, no es un fracaso, sino que es algo natural. También tenemos que rozar los sueños, si a nuestro hijo le apasiona los bomberos, intentar hacer que hable con algún bombero y pueda adentrarse más en este mundo que le interesa.