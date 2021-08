Comunidad Valenciana: estas son las restricciones vigentes en la última semana de agosto.

La Comunidad Valenciana salió el pasado martes del riesgo extremo por Covid, fijado en 250 casos por cada 100.000 habitantes, después de semanas de descenso continuado. La región se sitúa así por debajo de la media nacional, superior a los 300 puntos, y enfila la última semana de agosto con la esperanza de que las actuales restricciones impuestas por la Generalitat se acaben el 6 de septiembre, hasta cuando tienen vigencia.

¿Cuáles son? Pues las dos principales son las avaladas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, el toque de queda y las reuniones limitadas a diez personas, aunque hay algunas más.

1 | Movilidad nocturna

El toque de queda está vigente en 68 municipios valencianos: 32 en la provincia de Valencia, 27 en la de Alicante y nueve en Castellón. En ellos está prohibido desplazarse entre la 1 y las 6 de la madrugada. Esta es la lista completa de localidades afectadas:

Alicante: L’Alfàs del Pi, Alicante, Almoradí, Altea, Aspe, Benidorm, Calp, Campello, Cocentaina, Dénia, Dolores, Finestrat, La Nucia, Monforte del Cid, Monóvar, Mutxamel, Novelda, Onil, Pedreguer, Pego, Santa Pola, San Vicente del Raspeig, Sax, Teulada, Villajoyosa, Villena y Xàbia.



Valencia: Alboraya, Alcúdia de Crespins, Alfafar, Alginet, Almussafes, Benaguasil, Benetússer, Benigánim, Buñol, Canals, Cheste, Gandía, Godella, Guadassuar, L’Eliana, L’Olleria, Manises, Massanassa, Mislata, Montserrat, Picassent, Rafelbuñol, Requena, Riba-roja de Túria, Sagunto, Sueca, Torrent, Turís, València, Vilamarxant, Villanueva de Castellón y Xirivella.

Castellón: Alcalà de Xivert, Alcora, Benicarló, Benicasim, Castellón de la Plana, Oropesa del Mar, Peñíscola, Segorbe y Vall d’Uixó.

2 | Reuniones de diez personas

En todo el territorio valenciano no se permiten reuniones de más de diez personas, tanto convivientes com o no convivientes. El TSJ avaló esta restricción con el voto particular de un magistrado que consideraba injusto que se implantase en todos los municipios, al considerar que tenía que afectar solo a aquellas con toque de queda.

3 | Horarios para restaurantes

Los locales de ocio nocturno solo pueden operar con el mismo horario que los restaurantes y cerrar a las 00:30 horas. El aforo, además, se ha limitado a diez personas en exteriores y de seis personas en interiores, con una distancia mínima de seguridad de 1,5 metros. Paralelamente el Consell ha endurecido las multas para quein consuma alcohol en la vía pública, con sanciones de hasta 60.000 euros para quien organice un botellón.

4 | Grandes eventos

Afecta tanto a los espectáculos musicales como a eventos deportivos. El aforo en interiores está limitado a 1.500 personas o un 50% de la capacidad del recinto. En exteriores esta cifra se eleva hasta las 4.000 personas. Se mantiene la restricción de horarios a las 00:30 horas, como para la restauración.

5 | Piscinas y spas

Al igual que otro tipo de locales, las piscinas interiores y spas tienen una restricción del 50% de su aforo. La mascarilla es además obligatoria cuando se está dentro del local, aunque el Generalitat recomienda llevarla también en exteriores cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad.

