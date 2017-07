Naughty Dog "sube el listón" de Uncharted con 'El Legado Perdido'

Más y mejor. Esa es la intención de Naughty Dog para 'El Legado Perdido', el nuevo juego de la saga Uncharted. Y sí, es un nuevo juego, no simplemente una expansión, como originalmente se concibió. "No pudimos planear lo que iba a ser el juego hasta que empezamos a profundizar en ello", cuenta a EL ESPAÑOL Arne Meyer, Director de Comunicación de la compañía. La historia de Chloe y Nadine fue creciendo hasta ser un juego completo de Uncharted y uno de los títulos más esperados del año para PlayStation 4 (23/08/2017).

La semana pasada la propia desarrolladora anunciaba que, a falta de un mes para su lanzamiento, el juego ya estaba terminado. El año que ha durado desarrollo ha dado para mucho, como se pudo ver durante la presentación del juego en Madrid el pasado viernes 21.

Con 'El Legado Perdido' queda claro que hay Uncharted para rato. Incluso sin Nathan Drake como protagonista, su legado queda en mano de dos personajes ya conocidos para los seguidores de la saga. Chloe y Nadine serán las nuevas cazatesoros al mando. Meyer afirma que durante la saga crearon "personajes secundarios de los que aprendes mucho y muestran aspectos de la personalidad de Nathan. Hay personajes con los que puedes explorar este universo". Tras valorar distintas opciones (e incluso crear un nuevo personaje) se decantaron por ellas.

Las mujeres fuertes, a la vez que realistas, han cobrado fuerza en el protagonismo de los juegos de PlayStation. Algo que ya demostró Horizon: Zero Dawn este mismo año y que inició en 2013 Ellie, de The Last of Us, gracias a la propia Naughty Dog. No es algo que hayan buscado, según Naughty Dog, porque "no se puede forzar la historia".

Una narrativa que atrapa, escenas de acción al más puro estilo Hollywood, exploración y resolución de acertijos... La saga Uncharted tiene muchas cualidades que la han colocado entre las franquicias icónicas de PlayStation pero son sus personajes los que han conseguido que entre en el corazón de los jugadores. Y con 'El Legado Perdido' esto no será una excepción.

"Creamos personajes realistas y creíbles. Tienen historias con las que te puedas relacionar. Tienen temas humanos y característicos", cuenta Meyer sobre el proceso de desarrollo. Junto a esos personajes, y en función de ellos, se desarrolla el argumento: "Para nosotros lo importante es cuál es la historia que queremos contar", dice el director de comunicación de la desarrolladora californiana. La relación entre ambas protagonistas también será fundamental.

Naughty Dog es conocida por tratar con respeto a personas de todas las creencias u orientaciones. Cuando se supo que la temática del juego giraría alrededor de la búsqueda en la India del Colmillo de Ganesha, Rajan Zed, presidente de la Sociedad Universal del Hinduismo, pidió que se tratase con respeto a esta religión. Meyer cree que ese trato cuidadoso lo consiguen intentando "entender su contexto y su historia".

Más allá de la trama y sus personajes, el juego promete ser continuista con su predecesor. Las escenas de acción con tiroteos o escaladas estarán muy presentes. También su ambientación y su banda sonora: para algo es un Uncharted con todos los honores.

La duración del juego será similar a la de las tres primeras entregas (alrededor de las 10 horas). Es un claro ejemplo de porque no es simplemente una expansión. Y no olvida su origen. Como dijo Shaun Escaryg, director creativo, durante la presentación en Madrid, trata de recopilar "las mejores escenas de acción de Uncharted".

Por ello intenta profundizar en aspectos como el mundo abierto, con zonas más amplias que en la cuarta entrega. E introduce mecánicas como la apertura de cerraduras en arcones.

"Hay cierta presión por llegar tras juegos exitosos como Uncharted 4 y Last of Us", aseguró Meyer. "Pero somos afortunados porque al terminar un juego empezamos a pensar en el futuro. Hay tantas cosas que no tuvimos la posibilidad de hacer, somos muy críticos y pensamos «podíamos hacerlo mejor». Con más tiempos y recursos. Así que intentamos subir el listón". El nivel lo dejaron muy alto con Uncharted 4. Queda por ver dónde está el limite para Naughty Dog.