Horizon: el último icono de PlayStation trae a la nueva Lara Croft

Crear una nueva franquicia en una industria en la que mandan las secuelas es un riesgo que los jugadores agradecen. Hacerlo creando un mundo alrededor de un personaje dedicando seis años de trabajo es una apuesta sobre seguro para que se convierta en un nuevo icono que agradecerá la marca. Que esa nueva figura sea una auténtica guerrera, que luche contra contra los complejos y los estereotipos del sector, es algo que agradecerá todo el mundo. Y a todo ello es a lo que apuntan, queriéndolo o no, Horizon: Zero Dawn y Aloy, su protagonista. El título, que verá la luz el próximo 1 de marzo, es el juego anunciado para 2017 más importante del año en PlayStation 4.

Jon Edwards, product mananger de Sony en Reino Unido, afirmó en una entrevista en Mcv que Aloy será un icono de PlayStation. Y la verdad es que la cazadora de máquinas tiene todos los ingredientes para llegar al altar que ocupan figuras como Nathan Drake, Kratos o Sackboy. Cuenta con un diseño que atrae, con un pelo rojizo característico y rasgos muy definidos. Tanto como su personalidad, que incluye toques de humor. Es fácil encariñarse con ella. Guerrilla, creadora del juego, ha conseguido mantener la trama en secreto (lo cual tiene mérito en la actualidad), pero todo apunta a que estará a la altura.

El mundo elaborado para el juego, con un fascinante diseño artístico, parece hecho a la medida de Aloy. "Quisimos crear un mundo rico y bello en el que la naturaleza tiene el control. La mayoría de los juegos postapocalípticos son oscuros y grises, nosotros queríamos darle color y vida", afirmó Jochen Willemsen, 'Cinematics and Dialogue producer' del juego.

Durante la presentación del juego en Madrid el pasado 15 de febrero, explicó que transcurridos mil años de un "evento apocalíptico", bestias robóticas dominan un mundo en el que el ser humano sobrevive escondido y organizado en un sistema de tribus cazadoras.

Las chicas son guerreras

Willemsen no se atrevió a comparar a Aloy con un emblema de los videojuegos como es Lara Croft, que son palabras mayores. Lo cierto es que así es como se está percibiendo. La principal diferencia respecto a la creación de la famosa aventurera es la sexualización que tuvo en su momento. Aunque tras el 'reboot' de Lara eso quedó en el olvido, sí que fue algo significativo en sus inicios. Desde entonces ha habido más ejemplos de mujeres protagonizando títulos de gran envergadura. Ahí están, entre otras, Faith o Lightning.

La protagonista de Horizon aspira a superarlas. Aloy va más allá, algo que destacó durante el evento en Madrid Michelle Jenner, dobladora de la protagonista: "Ya va siendo hora de que las chicas nos podamos sentir identificadas. No es un personaje femenino como hemos visto hasta ahora en los videojuegos, que estaban sexualizados o dependían de los chicos".

The Guadian hablaba el pasado 31 de enero sobre Horizon destacando su feminismo. Lo cierto es que el propio Willemsen explicó que le “resulta complejo el simple hecho de pensar en qué consistiría un juego feminista”.

Que se le considere un título defensor de las mujeres lo ha provocado la credibilidad que desprenden sus personajes y el trato, con los mismos parámetros que los hombres. No son simplemente realistas, sino que son guerreras, exactamente igual que cualquier protagonista masculino.

Y en esa cruzada simbólica Aloy no estará sola. Beladga, otra cazadora de una tribu diferente, también representa esos valores. En español la encarnará Dafne Fernández, presente en el evento, que definió a Beladga como “sin filtros pero con un toque vulnerable”.

Un mundo arrasado pero precioso

Fue el director artístico de Guerrilla el que propuso la premisa del nuevo juego. Se eligió entre más de 60 ideas y llevó seis años de trabajo. Se trató todo un reto para la compañía holandesa, que salió de su zona de confort del 'shooter' Killzone. Un gran salto para lanzarse hacia una mezcla de aventura, acción y rol. A cuál de los géneros se acerca más Horizon “depende del jugador”, afirmó Willemsen en una entrevista a EL ESPAÑOL. “Necesitaríamos unas horas para explicar todo lo que hemos aprendido haciendo el juego”, aseveró.

Lo cierto es que desde su presentación en el E3 2015 el mundo en el que vivía Aloy entró por los ojos. Y lo hizo más todavía cuando se utilizó Horizon para mostrar las bondades de PlayStation 4 Pro, la versión mejorada del sistema de Sony. Es la que más ha utilizado la potencia de la máquina.

Su diseño artístico estuvo desde el origen y es algo que se nota. La mezcla de naturaleza y máquinas es visualmente espectacular. Su suma dio “algo muy singular”, según el director de cinemáticas. Más si se combina con las mecánicas jugables, con el uso de las armas y el entorno. La creación de las distintas bestias robóticas es algo que la que Gerrilla ha puesto un gran empeño. Hace poco profundizaron en cuatro de ellas: El Chascafueces, el Bégimo, el Tronador y el Avempestad.

Cabe destacar el esfuerzo de PlayStation para trasladar el juego al mercado español, con una actriz protagonista de la talla de Jenner, con mucha experiencia en doblajes. Para ella, “ha sido una experiencia muy gratificante” trabajar en un juego con “tantas posibilidades”, según afirmó a este diario. Dafne Fernández, primeriza en estas lindes del doblaje, aseguró que durante el proceso ha aprendido que “la voz es una herramienta muy poderosa”.

Ambas se consideran jugonas. Jenner lo ha sido toda la vida y la afición de Dafne empezó con el lanzamiento de Uncharted 4. Desde entonces, doblar a Ellie en The Last of Us 2, es uno de sus objetivos. Incluso, afirmó, aunque tenga que cantar y tocar la guitarra, como hace la compañera de Joel en el trailer de la secuela.

Las dos actrices son ejemplos de que los videojuegos no son ya sólo para los chicos. Según Jenner lo que hace falta para que no haya distinción entre quién juega y no es “que pase el tiempo”, aunque ya se venden más juegos que películas. Traspasar fronteras de edad y calificación social. Dafne lamenta que se haya visto “ser jugador como ser friki, como si fuera malo”, aunque cree que es otra forma de arte y de cultura.

Hay todavía muchas incógnitas sobre Horizon: Zero Dawn, ya que su argumento envuelve cierto secretismo. Para contestar a todo ello está Aloy, a la que Willemsen definió como "una chica que busca respuestas".