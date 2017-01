El doblaje de videojuegos se sigue consolidando con grandes obras que hablan español

España es uno de los países con mejor valoración en sus doblajes. En el mundo de los videojuegos, cada vez son más los actores y actrices de esta vertiente que se unen a un proyecto para poner voz a sus personajes principales. De hecho, algunos de los lanzamientos más inminentes hablan español, añadiéndose a la gran lista de títulos que cuentan con esta característica.

Uno de los anuncios más destacados al respecto se producía recientemente con Horizon: Zero Dawn, que tras meses de incertidumbre al respecto, finalmente anunciaba que el título contará con doblaje completo a nuestro idioma. Y será toda una experta en la materia como Michelle Jenner la encargada de poner voz a la protagonista del título, Aloy, para aportar su propia identidad durante el desarrollo del título. No es la primera vez que Jenner se pone a los mandos del doblaje de un videojuego, ya que también formó parte del equipo de Heavy Rain, una de las grandes obras de PlayStation 3.

De este modo, el gran exclusivo de PlayStation 4 para 2017 hasta la fecha se une a otras grandes obras exclusivas de la compañía como Uncharted o The Last of Us, entre muchas más, que cuentan con un excelente trabajo en este aspecto. De hecho, esta medida cada vez está impulsando a más estudios a iniciarse en el doblaje español de sus juegos. Una de las grandes sorpresas de la presentación de Nintendo Switch llegaba con el anuncio de The Legend of Zelda: Breath of the Wild que, por primera vez en la historia de la franquicia, contará con voces y traducción al castellano. Un paso de gigante para Nintendo que no se había producido con anterioridad, aunque se desconoce si el héroe de la aventura, Link, tendrá voz en este nuevo capítulo.

Otro de los grandes títulos que se ha sumado a este grupo de doblaje es una saga que nunca había contado con esta característica. Resident Evil 7 contará con escalofriantes voces en español para aumentar la gran experiencia de terror a la que someterá a sus jugadores a partir del próximo 24 de enero. Un camino que se espera que continúe con los siguientes capítulos de la saga, dada la gran aceptación con la que suelen contar este tipo de acciones por parte de la industria respecto a los jugadores.

La inclusión de voces en castellano en estos juegos es solo un indicativo de lo que llegará en el futuro. God of War contó en sus tres primeras entregas con un gran doblaje al español, por lo que todo hace indicar que su nuevo título también cumplirá esta premisa. The Last of Us Part II, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, For Honor y otras grandes obras también se esperan con doblaje, aunque aún no se haya confirmado de manera oficial. No cabe duda de que la industria del videojuego goza de un excelente momento en España, algo que se hace notar en todos los aspectos posibles.