For Honor: batallas a través del tiempo

En el 2016 Ubisoft sorprendió a los espectadores con la presentación de For Honor. La compañía francesa acostumbra a presentar en la feria angelina un as bajo la manga que acompañe a sus franquicias más recurrentes. Suelen utilizar el final de sus conferencias para anunciar juegos que impacten. Pasó en 2012 con Watch_Dogs, 2013 con The Division, 2014 con Rainbow Six Siege y 2015 con Ghost Recon Wildlands.

El año pasado fue el turno de un nuevo planteamiento de acción. En aquella ocasión no ocupó el cierre del evento, lo cual contribuyó a que el título sorprendiese todavía más. Ahora, a menos de una semana de su lanzamiento (14/02/017), ya conocen todos los detalles de un juego que enfrentará en el campo de batalla a distintas facciones históricas. La apuesta es clara: recrear combates que permitiesen disfrutar del arte del combate.

Para explicar debidamente lo que es For Honor, la compañía francesa ha organizado un evento en la Escuela de Esgrima de Madrid. Allí han intentado responder a la pregunta: ¿quién ganaría en una batalla entre caballeros, vikingos y samuráis? La misma cuestión que plantea el juego sobre distintos combatientes que jamás se vieron las caras.

La acción en tercera persona es la fórmula que usará For Honor para los pugnas entre los bandos. Tres formas diferentes de luchar que incluyen armas (espadas, hachas y katanas) y habilidades características. Desde la mayor brutalidad hasta movimientos más dinámicos. Para probar y testear el juego, la beta abierta se peude jugar desde el día 9 hasta el 12 de febrero. Está disponible en las mismas plataformas en las que se lanzará el juego: PlayStation 4, Xbox One, y PC.

En todas ellas el acero es el protagonista en peleas en las que también habrá un gran toque de estrategia. No se trata de realizar una sucesión de combos, sino de saber dónde y cuándo golpear. Será todo un reto romper la defensa del enemigo. Habrá batallas que enfrentarán hasta a ocho jugadores en equipos de cuatro, aunque también se podrán enfrentar dos jugadores en un mano a mano. Contará también con modo campaña para que un único jugador pueda disfrutar sin necesidad de estar acompañado.

Con un total de cinco modos de juego a disfrutar en 12 mapas (variables según las circunstancias medioambientales) y contendientes diferentes, For Honor tiene una mecánica más complicada de lo habitual. Pero la experiencia adquirida conllevará tu recompensa y una vez que se le coge el truco, se logra aprovechar más sus funciones. Tanto a nivel de la persona a los mandos como del propio juego, ya que al subir de nivel se desbloquean distintas piezas de equipo y habilidades.

Cuando llega una nueva propuesta como la de For Honor supone un riesgo que las desarrolladoras no acostumbran a tomar. Debido a ello y a su planteamiento queda por ver la acogida que tendrá el título, aunque las bases están puestas para que funcione y se pueda amplair la experiencia en el futuro.

Ubisoft incluso ha dado cita en Madrid a tres expertos luchadores que recrearon en una batalla los tres estilos diferentes de combate. Además, tanto Jorge Carrión, crítico cultural y Marc Gener, investigador especializado en armas medievales, han intentado explicar quién sería el vencedor entre las tres facciones partiendo de las materias en las que son expertos.

Según Carrión está muy de moda enfrentar “continuamente a personajes como Superman y Batman en grandes combates”, y ese mismo es el concepto que trata el juego. “Sólo el guerrero inteligente que sepa adaptarse a la batalla y a sus armas saldrá victorios”, ha asegurado Gener. Al final, no hay una única respuesta. ¿Quién ganaría? Depende del jugador.