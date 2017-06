25 años de amor y de compromiso LGTBI resumidos en dos imágenes

En marzo de 1993, Nicholas Cardello y Kurt English, una pareja de treintañeros de Tampa, Florida (EEUU), acudía a la marcha que se celebraba en Washington en defensa de los derechos del colectivo LGTBI. Allí posaron para un amigo que los retrató sonrientes mientras se daban un beso. El pasado 11 de junio, la pareja volvió a manifestar al mismo lugar y posaron del mismo modo para celebrar que siguen juntos y felices.

Cardello, que es fotógrafo freelance, publicó la imagen en su cuenta de Facebook junto a otras que sacó ese día en la manifestación y desde ahí la foto se ha hecho muy popular en las redes sociales. Este tuit que recoge en un collage las dos fotografías ha superado en 48 horas los 11.000 retuits y los 33.000 Me gusta. La historia de Nick y Kurt ha llegado, además, al agregador de noticias Reddit donde en un día ha recibido 23.000 votos favorables.

Nick and Kurt at LGBT marches in Washington during 1993 and 2017 pic.twitter.com/8pmqLpCesV