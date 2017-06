Así puedes activar en Facebook la reacción de Orgullo LGTB+ en las publicaciones

Hace algún tiempo que Facebook anunció la intención de apoyar a las diversas minorías y colectivos que componen nuestro mundo y que hacen de él un lugar rico y diverso. Este mes de junio es el mes del Orgullo LGTB+, en el que se reivindica que todos somos iguales más allá de nuestras preferencias sexuales. Así la plataforma creada por Mark Zuckerberg ha decidido crear un botón de reacción con la archiconocida bandera arcoíris que representa la amplia diversidad de la comunidad LGTB+.

"Con el comienzo de las celebraciones del Orgullo en todo el mundo, Facebook está orgulloso de apoyar a nuestra comunidad diversa, incluyendo a aquellos que se identifican en Facebook como gays, lesbianas, bisexuales o transgénero. De hecho, este año más de 12 millones de personas de todo el mundo forman parte de los 76.000 grupos de Facebook en apoyo a la comunidad LGTB+ y más de 1,5 millones de personas planean participar en uno de los más de 7.500 eventos de Orgullo en Facebook", explica la compañía en un comunicado.

Así, ahora, aparte de poder reaccionar a las publicaciones con un 'me gusta', 'me encanta', 'me enfada', 'me entristece' o 'me divierte', también puedes mostrar tu 'orgullo LGTB'. ¿Quieres incorporar la bandera arcoíris a tu Facebook? Es muy fácil. Atento:

1.Lo primero que tienes que hacer es seguir LGTB@Facebook dándole un 'me gusta'.

2.Una vez que sigues esta página creada por el propio Facebook, toca esperar unos segundos. Si no aparece, cierra tu sesión y vuelve a iniciarla.

3.Ahora, cuando acudes a darle al habitual botón de 'me gusta', si lo mantienes pulsado, entre tus reacciones aparecerá la nueva bandera arcoíris de 'orgullo LGTB+'.

Además de reaccionar a las publicaciones con esta bandera, Facebook también permite modificar tu foto de perfil e incorporarle esta enseña como marco, pulsando en el botón 'probar' de aquellos que ya la tengan, como es el caso de Alex Schultz, responsable de la campaña en esta plataforma.

La cámara de Facebook también incorpora ahora nuevas máscaras y filtros, tanto para Instagram Stories como para Facebook Stories. Sin embargo, estas opciones tardarán un poco más en llegar a nuestro país.