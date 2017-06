Luis Fonsi se la devuelve a los italianos que parodiaron 'Despacito' en un coche

A finales es de mayo, los italianos The Jackal consiguieron que millones de personas se sintieran identificadas con un vídeo en el que mostraban, en clave de humor, la relación de amor odio del público con Despacito. La repercusión en las redes sociales fue tal que el intérprete del tema, Luis Fonsi, compartió el vídeo en su cuenta de Instagram. Ahora, además, han conseguido que el cantante aparezca en una segunda parte de la parodia.

El vídeo arranca con los tres protagonistas, en el coche, comentado las consecuencias de que su montaje se hiciera viral: "¿Sabes lo que más me irrita?", se pregunta el chico que va al volante: "Que ahora la gente me para por la calle y me pide cantar Despacito, como si yo fuera el cantante". A lo que el copiloto añade "Para mí que a este tipo nadie lo reconoce por la calle". En la radio, de fondo, suena la canción y uno de ellos pide encarecidamente al resto que, si vuelve a cantar esos versos en español, "por favor, dadme una bofetada".

Hartos de la situación apagan la radio, pero Despacito sigue sonando. Esta vez a cappella. "¿De dónde viene esa música?" se preguntan. Y cuando se asoman por la ventanilla, en un coche junto a ellos, está Luis Fonsi. "¡Los italianos!", exclama desafiante el cantante mientras los tres jóvenes se muestran dubitativos. "¡Enrique Iglesias!" contestan al unísono "los italianos" cuando creen haber identificado al conductor que los increpa.

El vídeo con la segunda entrega de "Este es el efecto que tiene 'Despacito' en la gente" va camino de alcanzar los más de 2 millones de reproducciones que consiguió la primera. En su canal de YouTube, donde lo compartieron el pasado 9 de junio, ha superado 1.800.000 reproducciones y, en su página de Facebook, supera los 4 millones de visionados y se ha compartido 90.000 veces.

Tal y como explicaron a EL ESPAÑOL el pasado mes de mayo desde The Jackal -una productora audiovisual que crea contenido específico para las redes sociales- la idea de los vídeos surgió de su propia experiencia personal: "Despacito está sonando continuamente en la radio y, aunque no te guste, es imposible evitarla. Así que terminas conociendo el ritmo y la letra de memoria incluso aunque no quieras", recordó Gianmaria Tammaro, publicista de la productora.