Igual posan que te esposan: estos son cuatro de los 30 policías que desfilarán en el Orgullo Gay

Madrid, 1 de julio de 2017. A ambos lados una de las arterias principales de Madrid -desde la estación de Atocha a la plaza de Colón- se agolparán más de dos millones de personas a plena tarde bajo -según las previsiones- un calor asfixiante. Verán desfilar, bailar y, sobre todo, reivindicar a activistas gays, lesbianas y transexuales bajo la bandera arcoiris. Una escena a la que este año se sumarán -para ser parte protagonista- por primera una treintena de agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, liderados por Iván, Rufino, Begoña y Elena. Cuatro policías que se han organizado para defender los derechos de sus compañeros LGTBI a la vez que dar visibilidad a este colectivo dentro del cuerpo. "Igual poso que te esposo", reconocía uno de ellos, Rufino, ante las cámaras de televisión.

El agente Iván Martínez (33 años) es el presidente de LGTBIpol, colectivo que nació a principios de año con el objetivo de sensibilizar de los delitos de odio. Afincado en Madrid, su agenda es tan “apretada y complicada” -entre los turnos trabajo y los preparativos para el Madrid World Pride- que no encuentra ningún hueco para atender a EL ESPAÑOL. “Estamos haciendo tantas entrevistas que es muy complicado”, explica después de que informasen a los medios sobre su participación en la manifestación estatal del Orgullo Gay.

A esa marcha del sábado 1 de julio acudirán al menos una treintena de agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, según las previsiones a dos semanas del “mayor evento” -en palabras de la alcaldesa Manuela Carmena- que acogerá madrid este año. Sin embargo, Martínez pronostica que serán “algunos más” los policías que se sumen al desfile. Lo harán en la parte reivindicativa -y no festiva- de la convocatoria y, según las fuentes consultadas, no pasearán uniformados, sino que lucirán camisetas con el logo de la asociación. Es decir, salvo cambio de última hora, España no verá una copia de los agentes de San Francisco que pasean con el uniforme por las calles de la ciudad durante el Orgullo Gay.

También guiará por el asfalto madrileño a los demás compañeros, el agente Rufino Arco (34 años), vicepresidente de la asociación. Andaluz, pero residente en Madrid combina sus tareas de atención al ciudadano con sus trabajos como modelo y actor. “Igual poso que te esposo”, llegó a decir durante una intervención en un programa de televisión. Este policía narra cada día -horas o incluso minutos- sus aspectos cotidianos en redes sociales como Instagram o Facebook, donde acumula un enorme pelotón de seguidores.

“Buena presencia, predisposición, deportista, con don de gentes y capacidad de trabajo en equipo”. Así se define Arco en su página web personal, donde guarda fotografías de su participación en Mister Gay España. Un concurso al que se presentó hace cinco años después de ver a varios amigos desfilar el verano anterior por la misma pasarela. Allá que fue él.

La Policía "huele a rancio”

Durante el Orgullo de 2015, representando a su Granada natal, fue su “gran” salida del armario. Hasta entonces, según cuenta, sólo familiares y amigos conocían su homosexualidad, pero tras ganar ese premio sus compañeros de profesión se enteraron.

El agente Arco dice no haber tenido “ningún problema” con sus compañeros de filas, pero afirma que “es verdad” que no vendría “mal airear algunas cosas en el Cuerpo de Policía”: “Huele a rancio”. Por eso, este mister gay agente de la ley considera que “viene bien decir que hay policías homosexuales para normalizar la situación”.

Para el día grande del World Pride, en el que según los organizadores podrían congregarse dos millones de personas, está preparada la secretaría de LGTBIpol y agente Begoña Gallego (43 años). También su compañera de uniforme policial y de activismo Elena Sánchez, quien se encarga dentro de la organización en defensa del colectivo LGTB de la relación con los medios de comunicación.

DÍEZ DÍAS DE FIESTA Y REIVINDICACIÓN

El World Pride Madrid 2017 comenzará el viernes 23 de junio y acabará el domingo 2 de junio, durante esos días se prevé que la capital recibirá entre dos y tres millones de personas, se prevé una ocupación hotelera de prácticamente el 90%.

Por ello el equipo de Manuel Carmena ha previsto una serie de medidas especiales para garantizar la seguridad. Durante los diez días que se celebrará la fiesta de "la libertad" habrá medidas especiales de seguridad que garanticen la seguridad de los participantes. Además, un equipo de 600 voluntarios procedentes de distintas organizaciones y colectivos participarán en un plan especial para que no haya incidentes.