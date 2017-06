El niño dentro de una piscina en un balcón que ha provocado que internet se vuelva loco

La ola de calor que sufre nuestro país nos ha llevado a muchos a plantearnos la posibilidad de montar una piscina en el patio de casa, en la terraza o incluso en el balcón. De hecho, en las últimas horas, hay una imagen que está haciendo estragos en internet. En ella se ve cómo un niño disfruta plácidamente de un baño en una piscina que alguien -imaginamos que sus padres- ha improvisado en el balcón de casa. "Todos nosotros estamos viviendo en 2017 y este niño está ya en 3017", reza el mensaje que acompaña a la instantánea que acumula ya más de 29.000 retuits.

We all living in 2017 and this kid is already in 3017 pic.twitter.com/yf1TUMoZXm