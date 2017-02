La épica respuesta de un editor de vídeo alicantino a una oferta de trabajo gratuito

Encontrar trabajo suele ser a menudo una auténtica aventura en la que uno se puede encontrar ofertas de lo más variopinto. Los candidatos deben demostrar en sus currículums años de experiencia en el sector, una amplia formación en ámbitos de lo más diverso y, en algunos casos, las empresas, entre los requisitos, exigen pasar una prueba. Resolver de forma profesional y gratuita, sin ningún tipo de remuneración, una situación que podría darse en el día a día.

Esto es lo que le pasó a un joven alicantino hace unos días, cuando recibió un correo electrónico de una compañía de software en el que le comunicaban que se encontraba en la segunda fase de un proceso de selección. Este joven, cuyo nombre en Twitter es Lord Kaka, asegura que se inscribió hace más de un año en la oferta y no recuerda bien lo que ofrecían. De ahí que le sorprendiese recibir el mensaje tanto tiempo después.

El caso es que hace unos días, Fever le comunicaba que había pasado la primera fase de un proceso, que estaba de "enhorabuena" y que la segunda fase era "mucho más divertida". "Crea un vídeo ilustrando cómo Fever ayuda a decidir y descubrir qué hacer con tu tiempo libre. Recuerda que la ciudad es grande, que el tiempo es libre y una de las mejores cosas que tenemos. Nos gusta el cachondeo" se podía leer en el desinhibido correo.

Fever valoraría la originalidad, tecnicidad y ejecución de la idea. "Edita tu vídeo, déjalo bonito y, lo más importante, súbelo a Instagram y menciona a @feverup. Para que no te perdamos la pista, envíanos un link a tu vídeo por email junto con tus datos y expectativas salariales", finalizaban.

Lo cierto es que este editor audiovisual y tuitero no buscaba trabajo, pero decidió ponerse manos a la obra para dar una lección a esta empresa. "Yo sé hacer vídeos y me gusta el cachondeo", asegura a EL ESPAÑOL con mucha sorna. La oferta, que había llegado a un buen número de compañeros, levantó mucho revuelo en algunos grupos de Facebook. "Todo el mundo decía que había que hacer algo. En cinco minutos lo tenía. No me iba a currar nada", explica.

Así, tirando del "cachondeo" y de la "originalidad" que se le pedía, creó un genial vídeo a modo de respuesta. En él se puede leer el email de Fever con algunas frases subrayadas y, tras ello, un enorme y hermoso lema: "DI NO A TRABAJAR GRATIS". Tras ello, el nombre de la empresa y el emoji de la caca de Whatsapp. A modo de epílogo, otra frase: "Fever es caca".

Aquí tenéis el vídeo que me pedisteis para vuestra oferta de trabajo, @feverappEspero que el nivel de cachondeo esté ala altura, cachondos! pic.twitter.com/J0J9laMLzj — Lord Kaka (@KakaDarth) 15 de febrero de 2017

El tuit con el vídeo de este joven alicantino ha sido compartido casi mil veces a través de Twitter en un par de días. Él asegura que le ha sorprendido mucho la repercusión de su acción. "Tampoco es que quisiera mandar un mensaje a la humanidad", apunta modestamente. "Pero mira, si ayuda a que la gente detecte estas malas prácticas, bienvenido sea".