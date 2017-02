Diez tuits y un fantástico lapsus periodístico para despedirnos del 'caso Nóos'

Después de seis años de proceso, el tono general ante la benevolencia de la sentencia del 'caso Nóos' ha sido el de decepción. Se cumplió el guión previsto en el caso de la absolución de la infanta Cristina, a la que el tribunal exonera de los cargos de delitos fiscales que elevó contra ella la acusación popular. Como "partícipe a título lucrativo", deberá devolver 265.000 euros que, según acredita la documentación del caso, sí que provinieron de las actividades delictivas de su esposo.

Efectivamente, tal y cómo estaba previsto, Iñaki Urdargarin ingresará en prisión. Pero su pena de seis años y tres meses de cárcel es sensiblemente menor a los 19 años que pedía la Fiscalía Anticorrupción. Es incluso menos que la que ha recaído en su ex "número dos" en el Instituto Nóos, Diego Torres, para el que han dictado una pena de ocho años y medio de prisión. Su esposa Ana María Tejeiro, ha corrido la suerte de la infanta y queda absuelta, viéndose obligada a restituir 344.934 euros.

La lista de los absueltos no es corta. La Sala ha exonerado a 10 de los 17 procesados, entre ellos Mercedes Cohen, ex consejera delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016, o Salvador Trinxet, al que se acusaba de diseñar el entramado societario internacional para blanquear dinero. Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia, también se libra; no así el expresidente balear, Jaume Matas, que suma por este caso tres años y ocho meses a sus condenas.

La mañana en las redes, en definitiva, ha sido dominada por una mescolanza de indignación, mensajes políticos precocinados y al menos un lapsus periodístico, el de la agencia Europa Press, que está a la altura de los memes más certeros.

Todo son risas con la Infanta, hasta que te caen seis años de cárcel. pic.twitter.com/TWB8CqA1iQ — ácido en la red (@acidoenlared) 17 de febrero de 2017

La elocuencia de la infanta

"Acepté ser socia de Aizoon porque me lo pidió mi marido. Lo hice por confianza (...) Mi marido y yo no hablábamos de Aizoon ni de nada que se le relacione. No eran temas que me interesase hablar con él (...) Mi esposo se encargaba de las gestiones económicas de la familia". Cuando declaró hace un año, Cristina de Borbón aseguró no saber nada del dinero que entraba en casa ni de la empresa de la que era titular, por motivos como tener que ocuparse de "sus hijos pequeños". Una línea de defensa basada en la amnesia selectiva que, en su caso, ha probado ser efectiva.

NoLoRecuerdo De NoSé y NoSé con DNI 43879214€ nacida en EsoLoLlevaMiMarido, anteriormente Infanta Cristina, ABSUELTA en el caso NOOSé.😡😡😡😡😡 pic.twitter.com/zcJEftCcj5 — Alberto Suarez (@_AlbertoSuarez) 17 de febrero de 2017

¿Entonces crea jurisprudencia decir que estabas muy enamorada para que te absuelvan? — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) 17 de febrero de 2017

La factura, para Manos Limpias

En uno de los giros más irónicos del caso, el controvertido sindicato que presuntamente habría extorsionado a la defensa de la infanta exigiendo dos millones de euros para retirar la acusación popular en su contra es quien tendrá que hacer frente a las costas del juicio.

Imponen a Manos Limpias el pago de las costas del juicio causadas a la Infanta Cristina pic.twitter.com/DUwZ8YZ9Zy — Daniel Álvarez (@soydanialvarez) 17 de febrero de 2017

El día de la República

La reclamación de un referéndum para que los españoles decidan entre Monarquía y República se cayó del programa de IU cuando se alió con Unidos Podemos. Hoy, Alberto Garzón ha decidido abrir de nuevo ese frente.

Cuando arranquemos al poder un referéndum sobre república o monarquía, también votaremos pensando en la Infanta. #3República — Alberto Garzón (@agarzon) 17 de febrero de 2017

No es el único referéndum ni la única república cuyos partidarios pretenden aprovechar la absolución de la infanta, como ilustra Gabriel Rufián de ERC con un de sus famosos juegos de palabras tuiteros.

Comparaciones odiosas

La formación de Garzón no ha cejado en su beligerancia comparando la sentencia de Urdangarin con otros casos polémicos. Los millonarios delitos del ex duque de Palma equivaldrían en dureza al castigo que recibió un joven andaluz por gastar 79,20 euros con una tarjeta falsa. Pero la comparación es efectivamente, si no odiosa, poco precisa: la condena al joven fue por pertenencia a una banda organizadas de falsificadores, no por aquél gasto.

La predicción de Rajoy

Hoy también era un día para recordar el jardín en el que se metió Mariano Rajoy en 2014 en una entrevista en Antena 3. "Estoy convencido que le irá bien", respondió a Gloria Lomana cuando le preguntó por la imputación de Cristina de Borbón en el caso. Presionado para que explicase el motivo de su confianza, terminó diciendo que la creía "inocente".

Ya lo decía Rajoy, le ha ido bien a la infanta https://t.co/8JiJVZI3Sa vía @youtube — Rubén Amón (@Ruben_Amon) 17 de febrero de 2017

A Froilán le fastidian la programación

No el Froilán sobrino de la interesada, sino su álter ego en la Red que recogía un clásico de las grandes coberturas periodísticas: los tuiteros que, en serio o en broma, patalean por no poder ver Mujeres, Hombres y Viceversa.

Lo realmente grave de la absolución de la tita Cristina es que por su culpa, hoy no ponen MyHyV. pic.twitter.com/QBbpjfiwwR — Froilán I de España (@FroilLannister) 17 de febrero de 2017

Los Simpsons lo predijeron...

Hablando de clásicos de la Red, encontrar equivalencias, aunque exigieran algo de imaginación, con la familia favorita de Springfield estaba a la orden del día.

Otra predicción de Los Simpson cumplida. pic.twitter.com/Ol5gBgtiSr — Pepe Lee (@PepeWebosRepes) 17 de febrero de 2017

... y ABC también

Rajoy no era el único con derecho a revival: hace 17 años alguien tenía una idea visionaria para el suplemento olímpico del diario.

Urdangarin ya posaba así en ABCEra el 3 de Septiembre de 2000La recuperaba el gran @RodrigoBlazquezpic.twitter.com/1iUl9hNBaw — MALDITA HEMEROTECA (@Mhemeroteca) 17 de febrero de 2017

El lapsus: "Despótico cautelar"

Que a Cristina de Borbón se le vaya a devolver dinero, ya que el depósito que entregó era de medio millón de euros y por lo tanto excede la suma que se le exige restituir, resultó tan inverosímil al editor de redes de Europa Press hasta el punto de que plasmó inconscientemente su impresión al respecto.

Un día en el que las palabras sobran

Literalmente: mientras dictaban sentencia a su hermana, el rey Felipe VI visitaba el Museo Thyssen junto a a reina Letizia en un acto sin preguntas de la prensa.