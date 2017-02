Ganemos ve a Carmena "muy cerca del PSOE" y "lejos de las bases"

Dos almas inspiran el Gobierno de Manuela Carmena: Ganemos y Podemos. Estas dos fuerzas confluyeron y lanzaron la candidatura de Ahora Madrid, que se hizo con la alcaldía gracias al apoyo de los socialistas. Casi dos años después de las elecciones municipales, Ganemos se declara "decepcionado" con la regidora, a la que percibe "muy cerca del PSOE" y "lejos de las bases" que la llevaron al despacho más importante del Palacio de Cibeles. En conversación con este periódico, los municipalistas alertan: "Mucha gente se está desenganchando del proyecto".

Las fronteras de la izquierda son porosas y el árbol genealógico de los concejales de Carmena ha sufrido variaciones desde mayo de 2015, pero Ganemos palpita robusto. "Pablo Carmona, Montserrat Galcerán y Rommy Arce se reconocen en estas siglas. Además, los tres ediles de Izquierda Unida también se identifican con nosotros. Mauricio Valiente, Carlos Sánchez Mato y Yolanda Rodríguez". 6 de un total de 19, casi un tercio del Ejecutivo municipal.

Se han inscrito como partido

En los últimos meses, Ganemos ha lanzado varios comunicados contra la labor de Manuela Carmena. Lo ha hecho en la línea de "transparencia" que han venido manteniendo, en ese debate "rico de ideas" que pretenden para Ahora Madrid. Quieren que la alcaldesa pida perdón a los titiriteros, exigen un cambio en la política de la Memoria Histórica y no les convence la cesión de espacios municipales.

El pasado 19 de enero, Ganemos se inscribió como partido político. "No es una amenaza, es simple prevención, el temor a que alguien nos robe el nombre", reitera un portavoz. "Queda mucho para las próximas elecciones -2019- y no sabemos qué va a pasar, pero nuestra intención es seguir en Ahora Madrid". A pesar de estas palabras, en el Gobierno municipal también han visto algo de reto en este movimiento.

"Demasiado presidencialista"

En Ganemos celebran el trabajo de "limar asperezas" logrado en el seno de Ahora Madrid. Un éxito que no ha podido cosecharse también en el Gobierno: "Estamos más encajados y conciliamos mejor -en referencia al trabajo junto a Podemos y el resto de organizaciones que participan en AM-, pero Carmena ha hecho del Ejecutivo algo demasiado presidencialista y no se comunica con las bases".Los municipalistas acusan a Carmena de "omnipotente" y de "renunciar a muchas cosas prometidas en el programa electoral". "Somos conscientes de que no podemos llegar a todo, pero debemos intentarlo, aquellos que nos votaron se lo merecen".

El olvido de las bases

Aunque esta decepción no es del todo una sorpresa. "Sabíamos que ella no viene del municipalismo y que estaba más cerca del socialismo. Hace lo que considera conveniente". Ganemos lamenta el "olvido" por parte de Carmena "de quienes se dejaron la piel en su campaña".¿Qué dicen los concejales? "No se han quejado en ningún momento de los comunicados publicados en nombre de Ganemos. Habría que preguntarles a ellos, pero sí te puedo decir que perciben la brecha entre la alcaldesa y las bases", cuenta un portavoz a EL ESPAÑOL.

Los desencuentros

En materias como urbanismo, critican que la actual alcaldesa se "pliegue al PP y acepte su herencia". El último desalojo de Patio Maravillas terminó con una manifestación en la plaza del 2 de Mayo, en la que participaron varios concejales del Gobierno municipal, la mayoría adheridos a Ganemos.

Permitir el derribo del taller de artillería, un edificio histórico en los aledaños de la Castellana, también sulfuró a Ganemos, que acusó a la alcaldesa de "priorizar la especulación al cuidado de la ciudad".

Antimanteros y titiriteros

El plan antimanteros elaborado por el Gobierno municipal fue otro de los frentes más sonados. El municipalismo emitió un comunicado en el que alertaba de que Carmena "anteponía los intereses comerciales a los Derechos Humanos".La gestión del caso de los titiriteros, que alcanzó las portadas de los diarios internacionales más importantes, dividió el Ejecutivo municipal. La concejala de Cultura, antiguo miembro de Ganemos, denunció a los artistas ante la Policía. Terminaron en la cárcel, aunque no por ese motivo en concreto. Más tarde se demostró que Carmena no había avisado a los titiriteros de que su público sería infantil. Entonces, otro comunicado. Esta vez para exigir a la regidora que pida disculpas a los dos jóvenes.