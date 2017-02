Iglesias se asegura un puesto en la futura Ejecutiva de Podemos aunque dimita como líder

Pablo Iglesias seguirá manteniendo una silla en la ejecutiva de Podemos aunque dimita como líder si pierde el congreso del partido. El secretario general también encabezará la candidatura de 'Podemos para Todas' al Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de dirección entre asambleas. Se trata de una lista distinta a la que también presentará para liderar el partido y continuar como número uno de la formación morada.

De este modo, aunque el líder cumpla su palabra de dimitir como secretario general si su proyecto político y el organizativo no son los más votados, formará parte de la dirección que salga de Vistalegre II, ya que tendrá un puesto como consejero ciudadano.

Al igual que ya hizo en la Asamblea fundacional de Vistalegre de 2014, Iglesias anunció hace más de un mes que aunque sea elegido secretario general -nadie más se ha postulado-, no seguiría al frente de la organización si no gana también la votación de los documentos político y organizativo, ya que no quiere estar al frente de un partido si no puede aplicar el rumbo que defiende.

Estos escenarios son posibles en Podemos ya que las votaciones de candidaturas a la dirección y de propuestas políticas, organizativas, éticas y de igualdad son independientes. Es decir, podría darse el caso de que, aunque Iglesias revalidara su puesto como secretario general y su lista fuera la más votada, sus documentos quedaran por detrás de los que presentará el secretario político, Íñigo Errejón, que no presentará candidatura a la Secretaría General.