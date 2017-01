El Gobierno tratará de neutralizar la ofensiva de Puigdemont en Bruselas por el referéndum

El Gobierno de Mariano Rajoy no tiene intención de asistir impasible a la ofensiva que ha lanzado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para explicar en Bruselas el referéndum de independencia que pretende convocar antes de fin de año. Al contrario, hará todo lo posible para neutralizar los argumentos de la Generalitat y evitar que calen en las instituciones de la UE, según ha anunciado este lunes el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis.

Los 751 diputados de la Eurocámara han recibido este lunes una invitación, remitida por el eurodiputado del Partit Demòcrata Català, Ramon Tremosa, para una conferencia que lleva el título de The catalan referendum y que se celebrará el 24 de enero. En el acto intervendrán el propio Puigdemont, su vicepresidente Oriol Junqueras y el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva. La convocatoria ha sido anunciada también por el representante del Gobierno catalán en Bruselas, Amadeu Altafaj.

📌 The Catalan Referendum 2017 explained in @Europarl_EN on 24 Jan by President @KRLS Puigdemont, VP @junqueras and Foreign Min @raulromeva. pic.twitter.com/Ysh22d4Y1e