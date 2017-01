El PP se desvincula de las acusaciones de Bárcenas: "El acusado no está obligado a decir la verdad"

El Partido Popular se desvincula totalmente de las acusaciones que su extesorero Luis Bárcenas ha vertido hoy en sede judicial sobre el partido, cuando ha reconocido que existía una caja b, "una contabilidad extra contable". Al mismo tiempo que el ex político declaraba en la Audiencia Nacional, Mariano Rajoy se reunía con su Comité Ejecutivo Nacional en la sede del partido y no dedicó ni una sola mención al asunto en su intervención. Al finalizar, el vicesecretario Pablo Casado se desvinculó de las acusaciones de su ex compañero y recordó que "siempre hemos defendido la honorabilidad de estas siglas".