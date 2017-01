Cospedal expresa su "compromiso" con las víctimas del Yak-42 y la oposición exige que pida perdón

"El Ministerio asume las conclusiones del dictamen", ha afirmado la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en la comisión celebrada en el Congreso para valorar el informe del Consejo de Estado que ponía en entredicho la gestión de la tragedia del Yak-42, en mayo de 2003, en el que murieron 62 militares españoles; una comparecencia con gran expectación, a la que han acudido -con una autorización excepcional- algunos de los familiares de las víctimas. "Les ofrecemos nuestro apoyo y compromiso inquebrantable".

"Les informaré de toda la evolución del proceso y buscaré toda la documentación, si es que la hubiera", ha afirmado Cospedal en referencia a las familias de los fallecidos del Yak-42. "Tenemos la obligación moral de honrar la memoria de las víctimas, pedir siempre un justo y digno reconocimiento para ellas y sus familias y así lo queremos hacer con este cambio de consideración. El Ministerio de Defensa ha puesto todos los medios para minimizar los riesgos y que una situación así no se vuelva a repetir", ha añadido la ministra.

Para María Dolores de Cospedal, que ha desgranado las conclusiones del dictamen del Consejo de Estado, "la responsabilidad patrimonial ya ha sido satisfecha": "Pero no hay consuelo posible en la muerte de un ser querido. Mi intención de que la resolución de este procedimiento sea elemento de sanación y mitigue parte del dolor. Las víctimas lo merecen, las familias lo necesitan y la sociedad nos lo requiere".

El papel de Trillo

Antonio Hernando, portavoz del PSOE en el Congreso, ha cargado contra la gestión del Gobierno en el relevo de Federico Trillo -ministro de Defensa cuando ocurrió el suceso- de la embajada española en Londres: "Qué gran oportunidad han perdido para destituirle", ha inquirido el socialista. "La pervivencia del señor Trillo en una de nuestras instituciones fue una lacra", ha añadido, calificando la actitud del exministro de "moralmente torturante".

En cualquier caso, Hernando ha apuntado que el debate "no puede centrarse en el señor Trillo": "Hay que enmendar hacia el futuro lo que se ha hecho mal". Según ha determinado, la tragedia podría haberse evitado. Además ha cargado contra el discurso de Cospedal: "Estoy sorprendido porque creía que iba a pedir perdón". "Le pido que venga el presidente del Gobierno quien venga a la cámara a pedir perdón", ha insistido, recordando que Mariano Rajoy formaba parte del Gobierno de José María Aznar cuando el Yak-42 se estrelló en las inmediaciones de Trebisonda (Turquía).

Polémica con el perdón

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha coincidido en algunos puntos con el discurso de Antonio Hernando. En su intervención, ha arremetido contra Cospedal: "Pedir perdón es sano, es bueno y reconforta. Y reconcilia a mucha gente con el Gobierno", ha apuntado. "Nunca dejan de sorprender con la falta de humildad y generosidad", ha lamentado el presidente de C's.

Según Rivera, la investigación de las lagunas del Yak-42 debe de ser "ágil": "El dolor de las familias aumenta cada vez que hablamos sobre esta tragedia". "Hay que demostrar el movimiento con hechos, no sólo en este caso sino también en el apoyo a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Cospedal no convence a la oposición

La oposición ha agradecido a la ministra de Defensa su comparecencia para explicar cómo asumirá el dictamen del Consejo de Estado, pero lamentaron la ausencia de declaraciones de Mariano Rajoy. "Casi 14 años después no se conoce toda la verdad, no se ha identificado a los responsables, no ha habido reparación a las víctimas y no se conocen los mecanismos puestos en marcha por su Ministerio para evitar que algo así vuelva a ocurrir", ha apuntado Pablo Iglesias.

El líder de Unidos Podemos ha llegado a la sala Constitucional del Congreso de los Diputados con una treintena de preguntas relacionadas con la gestión de la tragedia. "¿Puede identificar a los responsables de que esto ocurriera?", ha cuestionado Iglesias, quien también ha interrogado a Cospedal sobre si se pagó la defensa de los militares juzgados con el "dinero B del señor Bárcenas".