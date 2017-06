Guanyar no vota a favor del homenaje a Echeverría porque "no está probado que fuese en monopatín"

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado una declaración institucional para que el 'Skate Park' de la Avenida de Niza lleve el nombre de Ignacio Echeverría, el joven español asesinado en los atentados de Londres del pasado 3 de junio.

Sin embargo, la votación no ha generado consenso unánime entre todos los concejales. Los cinco ediles del grupo de Guanyar Alicante se han abstenido porque, según Daniel Simón, el responsable de Cultura y Estadística, quieren que primero se aclaren las circunstancias del suceso y se clarifiquen las informaciones contradictorias. Desde la formación se justifica esta decisión explicando que "no está probado que en el momento del asesinato Echeverría llevase su monopatín" o si intentaba ayudar a una chica o a un policía. La familia del madrileño confirmó hace un par de semanas que Ignacio auxilió a un agente y no a una mujer.

"Estamos por honrar las víctimas de todo tipo de terrorismo: del machista, del etarra, del franquismo; pero también del yihadista sean las víctimas sirios, yemeníes, europeos o españoles", ha afirmado Simón. Por ello, ha lamentado que le "gustaría" dedicar una calle o una plaza a "todas" las personas que han realizado "actos de valentía" contra ese tipo de terrorismos y no sólo a Echeverría.

En cualquier caso, la propuesta ha salido adelante en el pleno gracias a los votos a favor del Partido Popular, quien había presentado la declaración institucional, Ciudadanos, PSOE, Compromís y dos concejales del grupo mixto.

Además, el equipo de Gobierno ha dicho que estudiará el ruego del edil no adscrito Fernando Sepulcre para instalar un monolito, en forma de monopatín, en el parque skate que ya luce el nombre de Ignacio Echeverría.