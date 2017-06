"El yihadismo en España crecerá en diez años con la segunda generación de inmigrantes"

La mesa del general Miguel Ángel Ballesteros Martín rebosa de papeles e informes. En apenas unos días se han registrado dos atentados yihadistas en Manchester y Londres y por primera vez el Estado Islámico ha atacado el corazón de Irán. Todo pasa por el despacho del director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) del Ministerio de Defensa que esa mañana ha tenido que vacunarse por un viaje próximo a Mali donde, recuerda, "también hay terrorismo". Es una de las personas en España que mejor conoce los movimientos yihadistas y su influencia geoestratégica.

A los cuatro minutos de entrevista le suena el teléfono. Al otro lado alguien recibe una minuciosa explicación del general sobre la ruptura de relaciones entre Arabia Saudí y Qatar que va a condicionar el equilibrio en el bloque suní del mundo árabe. Promete silenciar el móvil para hablar de la amenaza terrorista en España, que crecerá en diez años. Considera que la situación en el barrio belga de Molenbeek "se exagera" y defiende que la lucha contra el yihadismo en España está generando un modelo de éxito frente a las estrategias fracasadas de Francia y Reino Unido.

¿Cómo se explican los cuatro días que ha tardado Reino Unido en comunicar la muerte del español Ignacio Echeverría?

Es un tema policial. Quiero suponer que han preferido no tocar el cuerpo porque pueda tener pruebas como el ADN del terrorista que probablemente le mató. Pero no entiendo por qué no se le dijo a la familia la identidad del cadáver.

El atentado de Manchester ya evidenció que las autoridades británicas son especialmente celosas de su información. La publicación de algunos detalles en la prensa estadounidense provocó un conflicto entre ambas naciones.

Es distinto. Lo que hizo la prensa americana fue dar la identidad del asesino, Salman Abadi. Y eso no interesa porque su entorno inmediatamente se pone en guardia. Pero otra cosa son las víctimas y su entorno y sacarles de la incertidumbre. No entiendo cómo no se les dijo: "Mira es vuestro hijo, pero no lo podemos entregar porque puede tener restos orgánicos del agresor".

La ausencia de información dio pie a especulaciones como que había sido abatido por la propia Policía inglesa.

Por lo que contaron sus compañeros, la Policía no estaba en la zona. Esa hipótesis no tiene sentido.

¿Le preocupa más lo que sucede en Mosul (Irak) o lo que sucede en Molenbeek (Bélgica)?

Yo sigo más Mosul, creo que Molenbeek [barrio belga del que se salieron varios autores del atentado de Bruselas] se exagera. Yo soy militar y nuestra preocupación es el territorio que está ocupado por el Estado Islámico. Entiendo por Molenbeek los llamados lobos solitarios que pueden estar en el extrarradio de Ceuta y Melilla o cualquier ciudad, pero los militares atendemos más a Mosul, el campo de acción, el resto es cuestión de la Policía.

Somos conscientes de que esto no habrá terminado cuando pierdan su territorio en Siria e Irak, hay que evitar que se reagrupen en otros lugares. Yo me voy a ahora a Mali porque ahí hay terrorismo, en todo el Sahel. Y la tercera preocupación no es militar, pero es lo más importante: la lucha contra la radicalización y la ideología. Esa batalla hay que darla en Molenbeek, Riad, Madrid, Marruecos y todos los lugares donde haya comunidad musulmana.

Ha citado Riad, ¿se refiere a la exportación de la corriente wahabista saudí?

No. El wahabismo es un islam pietista prácticamente salafista, son los que dicen que el islam debe hacerse como cuando vivía el profeta Mahoma, salaf son los compañeros del profeta. Es una opción muy rigorista del islam y cuanto más radical sea uno en la interpretación, más peligro tiene de dar el siguiente paso y recurrir al uso de la violencia. Pero todo el mundo, incluso Arabia Saudí, tiene que trabajar muy duro en echar abajo toda interpretación del islam que invite a la radicalización.

¿Hasta ahora Arabia Saudí no lo ha hecho?

Han surgido terroristas de todos los países, Arabia Saudí no es el que más foreign fighters ha exportado.

Me refería más a la exportación vía financiación.

La exportación del wahabismo no necesariamente te lleva al yihadismo, pero sí que es verdad que es una interpretación muy rigorista del islam.

Usted vaticinó que antes de primavera Estado Islámico perdería el control sobre sus territorios, ¿qué ha fallado? ¿Por qué aún resisten en Mosul y Raqqa (Siria)?

Creo recordar que dije que Mosul caería antes de terminar la primavera.

Le quedan sólo unos días.

Mosul está prácticamente ya desmantelado, le queda el barrio viejo, que está junto al Tigris en la zona oeste. Creo que mi vaticinio se va a cumplir y en estos días va a terminar de ser reconquistado. Mi otro vaticinio ha sido que Raqqa caerá antes de que acabe otoño, incluso antes. La reconquista del territorio controlado por el Daesh va a un ritmo aceptable.

La medida estrella europea para evitar atentados, el PNR, no entrará en vigor al menos hasta 2018. ¿Cómo se le explica a la madre de una víctima que los estados siguen dando vueltas a cómo aplicarlo?

Más que un problema de legislación es un problema técnico. Digamos informático. Consiste en compartir ficheros entre todos los países. No es un tema menor, desde el punto de vista de las bases de datos es fácil legislar, pero luego implementarlo no es tan sencillo. Por eso es necesario un tiempo. De todos modos, el PNR no es la panacea, el problema está en varios campos: la prevención, la inteligencia y conseguir información y compartirla.

Italia había compartido con Reino Unido que uno de los terroristas había intentado viajar a Siria. También se lo remitió a Europol.

¿Es lógico que este señor esté libre? Pues depende de la legislación de cada país.

España ha optado por un modelo preventivo ¿Qué le parece?

España es uno de los países que está más avanzado. Los últimos cambios en el Código Penal de 2015 han facilitado mucho la lucha contra el terrorismo porque no estábamos acostumbrados a condenar la ideología, pero es que hay ideologías que necesariamente deben ser condenadas como está condenado el nacionalsocialismo de Hitler. Una persona puede ser condenada por apología del nazismo. Esto no todos los países lo tienen en su legislación. España es de los países que va por delante. Siempre hablamos de la eficacia de las fuerzas de seguridad, pero deberíamos hablar de la eficacia de todo el poder judicial.

Reino Unido aceptó como refugiado a un miembro de un grupo afín a Al Qaeda. Su hijo fue el terrorista de Manchester

¿Puede citar algún avance?

Hasta ahora la figura del agente infiltrado en redes no estaba protegido. Si ese señor se mete o adopta roles para estar en esas redes y no está protegido, al final un juez puede entender que estaba haciendo otra cosa. Eso España lo tiene resuelto y no lo tiene todo el mundo.

Otro de los autores del atentado de Londres, Khuram Shazad Butt, había protagonizado un documental sobre yihadistas en Reino Unido, ¿en España habría ido a la cárcel?

Tenemos una legislación que facilita la lucha contra el terrorismo. En España habría sido detenido sin ninguna duda. Pero si uno no comete ningún delito, la Policía no puede perseguir algo que no es delito.

¿Qué le parece que la primera ministra británica Theresa May apueste por supeditar la declaración de Derechos Humanos a la lucha contra el terrorismo?

Yo no debo comentar lo que hace un primer ministro de otro país. Sí que creo que el mundo occidental se basa en principios y uno es la libertad individual a diferencia de los salafistas, que anteponen la comunidad y por eso la mujer no es libre. Es importante que a la hora de legislar no perdamos de vista nuestras raíces y nuestros principios.

Tenemos que encontrar un equilibrio entre libertades y seguridad. Ese binomio es muy delicado. Si renunciamos a nuestra libertad individual, les estaremos dando la victoria. Pero hay mucho que hacer, si se le da refugio a un señor porque un régimen le ha perseguido hay que mirar por qué le persigue, si huye por ser de una facción afín a Al Qaeda no deberíamos darle refugio. Eso ha pasado, no en España, pero sí en Reino Unido.

¿Qué caso fue?

El caso del padre de Salman Abadi, el autor del atentado de Manchester. Reino Unido le da el estatus de refugiado porque ha huido de Libia, del régimen de Gadafi, que es una dictadura, pero le perseguía porque formaba parte de un grupo afín a Al Qaeda. Hay que tener claro que la lucha contra el terrorismo va a ser una carrera de fondo y una lucha de ideas. No podemos abdicar de nuestras ideas y no podemos darle ni la más mínima ventaja. Y quien diga que esto viene de la colonización y esas cosas incurre en un disparate, eso es darle gasolina al enemigo

¿Cree que habría que ser más escrupuloso a la hora de recibir refugiados?

No hay que confundir al refugiado con el terrorista. Todos los casos de refugiados son individuales, no se da el estatuto de refugiado de forma indiscriminada sino caso por caso. No se debe encasillar.

¿Ha fracasado el modelo de Reino Unido en la acogida de inmigrantes?

En Europa ha habido varios modelos y todos han fracasado. El modelo francés era que en los espacios públicos no se permite ninguna manifestación religiosa, ni velos ni la cruz católica, la república es laica. Eso dio problemas. El modelo de integración que intentó Francia es que la religión fuese algo privado en casa de cada uno y si no es así no se le acepta. El modelo francés ha fracasado.

El modelo británico es el opuesto: cada uno es libre de hacer las manifestaciones que quiera en público o en privado. Los sij siguen llevando sus turbantes, los musulmanes durante mucho tiempo han estado escribiendo libros donde justifican el yihadismo. Había librerías donde uno podía conseguir libros que no puede conseguir en ningún sitio. Ese modelo también ha fracasado.

¿Y en España?

En España la lucha contra la radicalización está generando un modelo. Hay que luchar en las cárceles, en las mezquitas, en internet... eso está generando: el que se salga de la raya la Policía le va a detener. A veces con unas pruebas endebles, porque no tiene armas o lo que sea, pero tenemos una lección aprendida que es el 11-M: cuando estos señores consiguieron la dinamita actuaron en lo que tardaron en montar las mochilas, no hay tiempo de reacción. No es el caso de ETA, que podía tener un depósito de armas, dejarlo ahí un año y cuando decidía cometer el atentado iba a por él. Tu podías encontrarlo y dejarlo ahí a la espera de que se acercarse algún etarra.

Ahora no hacen falta ni explosivos.

Efectivamente. El tiempo le está dando la razón al modelo español. Sólo necesitas un alquiler de furgonetas siguiendo lo que dice Estado Islámico en su revista Rumiya o un cuchillo y con eso basta. El Reino Unido tiene una dificultad añadida y es que los bobys no van armados como el que fue asesinado en el atentado de Westminster. Este es un debate que ellos tienen que resolver. A nosotros nos va bien con una Policía que ayuda al ciudadano y puede reprimir a un delincuente. Aquí a nadie le asusta ver a un policía con un arma.

¿Cree que la ausencia de atentados en España en esta última época se debe a que hay menos inmigración musulmana que en otros países como Bélgica, Francia o Reino Unido?

No es que tengamos menos inmigración, es que no tenemos segundas generaciones y eso influye y mucho. De España deben haber salido 213 yihadistas a combatir a Siria mientras que en Francia han salido 1.500 y en Reino Unido cerca de mil. Eso ya te indica algo. Si nosotros tenemos un 20 por ciento de foreign fighters respecto de Reino Unido, tenemos un 20 por ciento de radicales respecto de Reino Unido. Esto va a cambiar en el futuro y en diez años aparecerá esa segunda generación. Hay sitios donde ya está, en Melilla, Ceuta y donde llegaron las primeras oleadas que es Cataluña. El peligro en España irá incrementándose con esa segunda generación.

¿Existe un perfil de yihadista tipo?

No. Coincide habitualmente la falta de estudios y de educación. Convencerle a un señor para que ponga una mochila a la salida de un concierto y que se asegure de morir porque así va a ir a esa parte del cielo a la que sólo van los mártires es fácil cuando esa persona no es ilustrada.

Pero el que hace unos días actuó en Notre Dame era un hombre con formación universitaria.

Son la excepción. El Daesh reivindica todo lo que pueda pero suyos son el del avión de El Cairo, el de Bataclan (París) y el de Bruselas y ahí se termina. Otra cosa es que ellos digan que cuando alguien cometa un atentado lo reivindique en su nombre. Eso es nuevo porque está perdiendo territorio, es su derrota militar y tiene que hacer creer que no está tan débil. Los atentados de alguien que usa una furgoneta o un cuchillo no son suyos.

Los Hermanos Musulmanes no son una organización terrorista

¿Debería la comunidad musulmana hacer una reacción pública de condena?

Las manifestaciones están muy bien, pero lo realmente importante es la lucha contra la radicalización y eso es una lucha contra las ideas y ahí sí que los imanes tienen mucho que hacer, creo que las hacen pero pueden hacer muchas cosas. Yo no puedo discutir con un chico de 16 años en proceso de radicalización sobre la interpretación que hace del Islam porque si no has leído el Corán en árabe pierdes toda ascendencia para él. Ahí los imanes y los padres con sus hijos tienen una labor que hacer y que hay que exigirles. Hay una buena noticia y es que creo que tras el atentado de Londres, ningún imán ha querido hacer el entierro para los tres terroristas. Eso es una manera de marcar territorio.

Es un error apelar a discursos de justificación cuando decimos que los atentados son un problema derivado de no haber sabido integrar a la comunidad musulmana. Ellos usan ese argumento como gasolina. En las revistas de Estado Islámico hay un apartado que dice En palabras de nuestro enemigo donde usan eso para defender sus ideas.

El responsable del CNI, Felix Sanz Roldán, defiende que estos atentados es una consecuencia de un enfrentamiento entre suníes y chiíes. Ahora se ha producido una ruptura de relaciones dentro del bloque suní entre Arabia Saudí y Qatar. Como telón de fondo aparecen de nuevo los Hermanos Musulmanes. ¿Cree que son una organización terrorista que debería ser prohibida?

No. Los Hermanos Musulmanes sólo están prohibidos en Egipto.

Y ahora en Arabia Saudí, supongo.

Bueno, en Arabia Saudí no hay y si hubiera estarían proscritos.

Hay movimientos que piden que sea declarada terrorista.

Es verdad que de ellos han salido muchos terroristas, pero cuando alguien de los suyos apuesta por el yihadismo se sale de la hermandad como es el caso de Aymán al Zawahiri, que ahora es el líder de Al Qaeda. También Sayyid Qutb, que fue el padre de la teoría del yihadismo. Han salido todos de Hermanos Musulmanes, pero la hermandad no es terrorista.

Si hubiera que aplicar el modelo español del que hablábamos antes, estaría más que prohibido con esos antecedentes.

No. ETA nació del PNV, pero el PNV no es una organización terrorista.

Pero Batasuna sí.

Bueno, pero es distinto de donde procede uno. Si alguien procede de una cofradía pero como no pega tiros se dedica a ir por su cuenta, pues te echan. El presidente Mursi ha estado gobernando en Egipto hasta el golpe de Estado de Al Sisi. Hermanos Musulmanes sólo está en Egipto, pero luego hay muchos grupos que se declaran afines, pero yo no creo que sea una organización terrorista.