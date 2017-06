Detenido un hombre por atropellar a varios peatones con una furgoneta en Londres

Varias personas han resultado heridas tras ser atropelladas por una furgoneta cerca de una mezquita situada en el bulevar de Seven Sisters, junto a Fisbury Park, al norte de Londres, según ha informado la Policía Metropolitana de la capital británica.

En un comunicado, Scotland Yard ha explicado que un vehículo ha arrollado a última hora de este domingo a un grupo de transeúntes en la calle Seven Sisters. La Policía, que recibió el aviso justo pasada la medianoche del domingo, ha señalado también que un hombre ha sido detenido.

El Consejo Musulmán de Reino Unido ha publicado en Twitter que las personas heridas sería fieles que salían en ese momento de la mezquita de Fisbury Park cuando la furgoneta les ha alcanzado.

Migdaad Versi, dirigente del Consejo Musulmán, ha asegurado en su cuenta de Twitter que podría haber 3 ó 4 muertos y siete heridos, pero todavía no existe confirmación oficila

Testigos citados por medios británicos, señalaron que habría al menos una decena heridos.

This is the scene at Finsbury Park station side of cordon. Confusion as to what exactly has taken place. Helicopter up. pic.twitter.com/Rex6EFssLr