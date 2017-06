Las víctimas de los atentados de Londres

Christine Archibald

La primera víctima mortal identificada del atentado de Londres ha sido la canadiense Christine Archibald.

La familia ha emitido un comunicado en el que lamenta la pérdida de la "hermosa y cariñosa" Christine, que fue arrollada por la furgoneta en el London Bridge."Tenía espacio en su corazón para todos y creía firmemente que cada persona debía ser valorada y respetada", aseguran los familiares.

Según han explicado, Chrissy, como la llamaban, trabajaba en un refugio para personas sin hogar hasta que se trasladó a Europa para estar con su novio, viviendo siempre en la creencia de que no existe esa crueldad que la mató.

Archibald se encontraba con su novio, Tyler Fergurson, cuando falleció. Su hermana Cassie Ferguson relató a la cadena CBC News cómo ocurrió: "Él está roto. La vio morir en sus brazos".

Kirsty Boden

#Breaking Family of London Bridge terror attack victim Kirsty Boden say she lost her life as she "ran towards danger" pic.twitter.com/1KOxZyLlMc