Feliciano, 60 'Grand Slams' consecutivos, 12 números uno

Feliciano López cumplirá este martes 60 torneos de Grand Slam jugados de forma consecutiva cuando salte a la pista para enfrentarse a Fabio Fognini. A los 35 años, la marca quiere decir que las lesiones no le han perdido el respeto, porque para no fallar nunca durante más de 15 años hay que contar con la ayuda del cuerpo. También, faltaría más, que su carrera ha sido fabulosa, en regularidad, en logros y por supuesto en duración.

El español, que tiene a tiro el récord de Roger Federer (se quedó en 65 después de perderse el Abierto de los Estados Unidos en 2016), no se plantea si llegara a superarlo, porque la edad le obliga a no pensar a largo plazo.

Antes de debutar en el Abierto de Australia y alcanzar los 60, Feliciano comparte con este periódico algunos recuerdos de los enfrentamientos contra sus rivales que alcanzaron lo más alto. De los 26 números uno que ha visto la historia del tenis, López se ha medido a 12. Un disparate, pero también un tremendo honor.

ANDRE AGASSI

“Quizás, es el recuerdo más emotivo de mi carrera. Jugué contra él en Madrid cuando tenía 19 o 20 años. Yo estaba empezando y él era un mito del tenis. Me invitaron al torneo y nos tocó medirnos. Fue un partido que lo tuve ganado y me sirvió para darme cuenta de mi nivel, no me podía imaginar siendo tan joven que podía jugar de tú a tú contra alguien como Agassi. Fue muy emotivo. Todavía hoy se me pone la piel de gallina”.

CARLOS MOYÀ

“Increíble. La primera vez que jugué el cuadro final de un Grand Slam me tocó contra él. Pasé la previa en Roland Garros y el sorteo nos juntó. Moyà era mi ídolo de pequeño desde que estaba en Barcelona con 14 años. Fue cuando alcanzó la final en el Abierto de Australia y se hizo famoso. Yo tenía el pelo largo como él, me daban su ropa… un auténtico ídolo. Siempre se lo he dicho a todo el mundo, pero también le conocía bastante".

"Las primeras veces me ganó fácil, pero luego era un jugador que no se me daba del todo mal. En Madrid, por ejemplo, le gané una vez. Es diferente enfrentarte a un tío tan bueno cuando lo has tenido cerca, sobre todo porque entrenábamos alguna vez y compartíamos momentos juntos. No es que no lo respetase, pero es diferente a cuando juegas con un extranjero que está mucho más alejado de todo y al entrar en la pista por primera vez se marcan mucho las distancias”.

YEVGENY KAFELNIKOV

“Nos enfrentamos una única vez en Rotterdam y no tuvo muchos problemas para ganarme. Ya se había proclamado campeón en Roland Garros, también en Australia y se había colgado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas. Tenía un gran servicio, unos golpes muy duros desde el fondo. Era un bombardero”.

MARAT SAFIN

“Un fenómeno. Era un jugador con un carisma brutal. También teníamos más afinidad, porque él ha vivido mucho tiempo en Valencia y habla perfectamente el castellano. Nos conocíamos mucho. De los grandes jugadores, de los campeones de verdad, posiblemente era uno de los que mejor se me daba a la hora de enfrentarme a él”.

GUSTAVO KUERTEN

“Jugamos poco, una sola vez. Fue en los octavos de final de Roland Garros, la única vez que he llegado a octavos en París. El recuerdo que tengo es malo. Jugué en la pista central por primera vez y era muy joven. Nunca había jugado en esa pista y me encontré muy incómodo desde el principio. Ese año no estaba en su mejor momento, me ganó a mí y creo que luego perdió en cuartos contra Nalbandian. Tenía algunos problemas en la cadera y aún así seguía siendo de los mejores en tierra, aunque lejos del nivel que demostró cuando ganó todos los Roland Garros”.

LLEYTON HEWITT

“Nunca me ha gustado jugar contra él. Tenía un juego difícil, complicado para mí. Los últimos años conseguí ganarle un par de veces, pero no era un jugador que se me diese especialmente bien. Me ganó en unos cuartos de final en Wimbledon bastante fácil, pero ahí estaba entre los mejores del mundo. También me ganó bien en un Abierto de los Estados Unidos. Era volcánico, pero no hemos tenido partidos en los que haya habido tensión. Simplemente, su estilo de juego no se adaptaba al mío y en los últimos tiempos le gané en Queen’s y en Washington, aunque ahí ya había empezado su declive”.

JUAN CARLOS FERRERO

“He convivido mucho con él, aunque era un año mayor. Hemos jugado siempre juntos de pequeños. Desde los 14 estuvimos en las competiciones nacionales y siempre tuvimos una gran relación. Por ejemplo, llegamos a la final de dobles en Roland Garros júnior, el mismo año que él también alcanzó la de individuales. Hemos estado muy unidos”.

ANDY RODDICK

“En la pista tenía mucho carácter, pero también era muy respetuoso con el rival. A mí Roddick siempre me ha respetado muchísimo. Ha sido un jugador que ha sabido encajar las derrotas duras cuando le han llegado, aunque se enfadaba mucho jugando. Suyos hay varios episodios en los que ha tenido discusiones con jueces de silla, por ejemplo, pero era una persona noble, con buen corazón. Y del saque, por supuesto, qué voy a decir”.

ROGER FEDERER

“Lo más increíble que he visto nunca en una pista de tenis. Es el jugador que más me ha impresionado de todos. Y he jugado muy buenos partidos contra él. En cuatro o cinco veces, Federer ha conseguido sacar lo mejor de mí en muchos momentos. Cuando jugamos en Cincinnati 2015 le dije que estaba volando sobre la pista. Creo que esa semana jugó a un nivel… ha sido de las mejores semanas que ha tenido en los últimos años. En la final con Djokovic fue otro espectáculo. Cuando se siente con confianza, fluye su juego y le va todo rodado. Es un jugador único”.

RAFAEL NADAL

“Hemos jugado tantas veces… En muchos partidos, su juego me ha incomodado muchísimo y en cambio en otros he podido jugar muy bien contra él. Quitando a Murray, que ha sido el peor de los jugadores al que me he enfrentado en cuanto a estilo de juego para mí, Federer y Nadal han sido los que me han puesto en más complicaciones, de no ver la forma de meterle mano al partido. En los momentos en los que estaba muy bien, arriba del todo, te hacía jugar todos los puntos y no había ningún instante del partido en el que te regalase un par de bolas, te diese un poco de aire”.

NOVAK DJOKOVIC

“También ha sido de los rivales más difíciles a los que me he enfrentado. A Djokovic se le veía un talento brutal cuando empezó, aunque luego ha tenido una evolución lógica y clara. Ha sabido enfocar su juego mejor, saber sus puntos fuertes y cómo explotarlos. No sé qué va a pasar a partir de ahora, pero creo que es el único jugador potencialmente capacitado para superar el récord de grandes de Federer”.

ANDY MURRAY

“Con diferencia, es con el que peor he jugado de todos. Más allá de que resta muy bien, es muy habilidoso. A mí esos jugadores no me gustan nada. A veces, tengo un estilo de juego que no es muy habitual, pero él sabe leerlo muy bien. Me anula mucho mi juego. Al margen, a Andy le tengo mucho cariño, es un gran tío. Hemos tenido mucha suerte de vivir esta época con los cuatro. Han sido grandes campeones, cada uno a su manera, pero a la vez gente muy normal y accesible. Han hecho más grande el mundo del deporte. En concreto, Andy me cae genial porque me parece que tiene un humor espectacular. Es introvertido, pero un auténtico genio”.