Almagro: "No he jugado por los 50.000 dólares, he ganado más de 10 millones en mi carrera"

Tan sólo 23 minutos después de debutar en el Abierto de Australia, Nicolás Almagro dijo adiós al primer Grand Slam de la temporada. En un visto y no visto, el español se retiró de su partido ante el francés Chardy con 0-4 en el marcador como consecuencia de una lesión que arrastra en la pierna izquierda desde el comienzo de la temporada.

Así, y pese a tener una triple rotura en el sóleo, el número 42 del mundo se vio preparado para afrontar el encuentro y salió a competir dispuesto a luchar por la victoria.

En el arranque del encuentro, y tras un mal apoyo al tratar de invertirse con su derecha, no le quedó más remedio que abandonar porque el dolor era insoportable y el riesgo de romperse del todo muy grande. La derrota, en cualquier caso, no privó a Almagro de recibir los 50.000 dólares de premio (casi 35.000 euros) que el torneo entrega a cada jugador que disputa el cuadro final.

"¿Has saltado a pista por el dinero?", le preguntaron al español en inglés. "He estado entre los 10 mejores jugadores del mundo y he ganado más de 10 millones de dólares a lo largo de mi carrera", respondió Almagro, cerrando la opción al debate. "No he jugado por los 50.000 dólares", añadió con gesto serio el español, que alcanzó el número nueve de la clasificación en la temporada 2011 durante sus mejores años como jugador.

"Desde Doha llevo arrastrando problemas", explicó luego Almagro, apuntando al primer torneo del año que jugó en Catar hace dos semanas. "Tengo una triple rotura en el sóleo desde el partido con Murray. Me rompí el sóleo, el gemelo y la inserción con la rodilla", prosiguió el murciano. "Lo notaba, pero me veía capacitado para poder afrontarlo. He hecho un mal movimiento, me he resentido y he decidido parar", siguió, sobre el encuentro que perdió ante Chardy en Melbourne.

"Son cosas que pasan. He restado de revés con 40-40 en el segundo juego, se me ha quedado una pelota corta por esa zona, he intentado invertirme con mi derecha y al apoyar mal el dolor se ha vuelto insoportable", contó. "Los médicos me dijeron que si ocurría eso lo mejor era retirarme, intentando evitar que se hiciera algo más grande", cerró Almagro, que estará ahora entre seis y ocho semanas parado, sin hacer prácticamente nada, y que estrenará paternidad la próxima semana.

Mientras el murciano buscaba vuelos para volver a casa, Todd Woodbridge, campeón de 16 torneos del Grand Slam en dobles y ahora comentarista de televisión, arqueaba la ceja. "Hay que hacerse algunas preguntas", dijo el australiano. "¿Salió simplemente por el premio? Quizás, habría sido una oportunidad para un lucky loser", añadió, en referencia a los jugadores que se han quedado fuera del torneo y aprovechan la plaza de un lesionado para entrar al cuadro final.

Precisamente, y para evitar que los tenistas salten a pista lesionados solo para recibir el premio, los torneos del circuito ATP adaptaron esta temporada una interesante regla recogida en el capítulo número tres de la página 35 del libro de reglas: pagar el dinero de la primera ronda a un tenista que no pueda jugar por problemas físicos, evitando así esta situación y dando la posibilidad a otro de ocupar ese lugar en plenitud de condiciones. De momento, los cuatro grandes no se han sumado a una medida que corta de raíz un problema más antiguo que el hilo negro.