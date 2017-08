Así fue el primer casting de Paula Echevarría

Todos los inicios han sido duros. Y si no, que se lo pregunten a Paula Echevarría (40 años). Aunque ahora es una de las actrices más conocidas del panorama español, no siempre ha sido así. De hecho, pasó por varios castings antes de hacerse con el papel que le abrió las puertas de la televisión. El programa 'Viaje al centro de la tele' realizó un repaso por el pasado de la asturiana y dio con un clip que se remonta a 2004 y en el que aparece realizando una de sus primeros castings. En ella la joven Echevarría se muestra con su pelo rizado natural y cantando Es por ti, de Cómplices. A pesar de que la asturiana no perdió la sonrisa en ningún momento, no consiguió el papel para la serie 'Paco y Veva' que, finalmente llevó como protagonistas a Elena Ballesteros (36) y Hugo Silva (40). Pero eso no desmotivó a la ahora it girl; pues fue ese mismo año cuando consiguió el papel que le despegó a la fama en El Comisario.