Toño Sanchís, 'preocupado', luce palmito con familia y amigos

NO LE QUITA EL SUEÑO NADIE

A Toño Sanchís no le preocupa nada. Está viviendo su verano y nada ni nadie se lo va a estropear. El que fue exrepresentante de Belén Esteban (43) se encuentra 'muy preocupado' por haber perdido el juicio y tener que pagar a la colaboradora de Sálvame todo lo que le corresponde. Tanto, que ha decidido huir de vacaciones rodeado de amigos para lucir palmito y mostrar en las redes lo bien que se encuentra a pesar de haber salido perdiendo.

El verano está para disfrutarlo y eso es algo que sabe muy bien Sanchís, que está disfrutando al máximo del periodo estival, tal y como siempre ha hecho desde hace años. Cádiz es su destino favorito y al que acude siempre que su trabajo se lo permite. Una cita veraniega a la que incluso ha ido este año a pesar de haber sido protagonista de un mediatizado litigio con 'la princesa del pueblo'.

El que ejerció casi de tío para Andreíta (18), se encuentra a día de hoy enemistado con la Esteban pero es algo que no le quita el sueño. Ni a él, ni a su mujer, Lorena Romero e hijos, ni a sus amigos, por supuesto, que se lo has llevado, también, para disfrutar con él de los atardeceres de Zahara de los Atunes. Y es que ha sido también la misma Olvido Hormigos (46) quien ha compartido numerosas instantáneas. Aunque no son junto a su representante, la exconcejala del PSOE, ha mostrado su cuerpo en Zahara de los Atunes, sin olvidar, de vez en cuando a sus hijos en alguna foto.

Con un juicio más que perdido, el representante de Hormigos prefiere pasar los "lunes al sol" disfrutando de los atardeceres de su playa favorita: la del Palmar, tal y como él mismo indica en una publicación. Lejos de preocuparse por la acusación de falsificación de las firmas que demostró Belén Esteban, con las que además mostraba cómo su exrepresentante creó cuentas falsas al margen del consentimiento de la colaboradora, Sanchís prefiere ocupar su cabeza con cerveza fría y amigos. "Para falsificar bien hay que gastarse la viruta", bromeó Jorge Javier Vázquez (46) tras la confesión de la Esteban en Sálvame.

[Más información: Belén Esteban gana el juicio a Toño Sanchís]

Pero ni eso le molesta. Sanchís, de hecho, hasta madruga para complacer a los suyos. "Me encanta levantarme pronto para ir al mercado a comprar carne, pescado, fruta...", escribe junto a un selfie con almejas detrás. Y es que se ha convertido en todo un poeta con cada imagen que comparte.

El televisivo manager se ha ido de vacaciones para dejar atrás un año fatídico. El sur le ha visto tomar el sol y darse refrescantes baños. Unas jornadas de reflexión que está aprovechando para sacar a relucir su faceta más oculta y sentimental con cada foto que decide compartir. "Sentir toda la energía del sol cuando se pone en el horizonte del Atlántico es maravilloso", escribe Sanchís en una publicación con el atardecer de fondo en la piscina.

Sanchís está disfrutando del verano ajeno a cualquier controversia. Redes sociales

El representante no para y aprovecha cualquier movimiento en la red social para lanzar alguna pulla a su ya enemiga Belén Esteban: "Siempre mirando al frente y con la cabeza bien alta", escribe junto a una imagen en la que se le puede ver mirando el infinito. Ninguna preocupación, o por lo menos las disimula. Y muy bien. Tras perder el juicio contra la Esteban, está aprovechando todos y cada unos de sus momentos de vacaciones para relajarse y volver a la esfera mediática con más fuerza que nunca.

Quien fuera su representante, aprovechó hasta el último momento para presentar un posible recurso a pesar de que el juez ya había ordenado el embargamiento de su propiedad de forma preventiva. Pero a pesar de que su situación actual no es la mejor, sigue sin tener ningún problema a la hora de costearse las vacaciones en la playa. "Sus callejuelas empinadas, su gente, su comida, un Barbadillo...hoy toca Vejer De La Frontera uno de los pueblos mas bonitos del mundo", apuntaba Toño Sanchís brindando con una copa de vino en una imagen dirigida a unos seguidores que se encuentran divididos tras la decisión del juez. "No va a tener buena cara con lo que ha robado", le escribía uno. "Muy guapo y gran representante", le espetaba otro. Una comunidad virtual dividida que se encuentra expectante ante los siguientes pasos de Sanchís que, seguro, no ha dado por finalizadas sus vacaciones.