Estos son los nuevos guardianes de Andreíta decididos a ayudarla hasta el final

Andrea Janeiro ha vivido a la corta edad de los 18 años su primer escarnio público. El mismo día que celebraba su mayoría de edad y recibía regalos de quienes más la quieren, también vivió en primera persona la amarga cara de la fama.

La polémica se extendió en las redes alrededor de su aspecto físico, recibiendo un gran aluvión de críticas y pidiendo que se volviera a pixelar su rostro; entre otras declaraciones mucho más graves. De la nada, Andreíta se convirtió en trending topic siendo la protagonista de numerosos programas y debates.

De la Policía a Toño Sanchís

Las críticas y chistes subieron tanto de tono que tuvo que intervenir hasta la Policía. Mediante un tuit oficial pidieron respeto por la hija de Jesulín de Ubrique y Belén Esteban. Una petición que apoyaron miles de anónimos. "Las redes están repletas de bellezones, mentes privilegiadas y sabios de mil y una ciencias... que hoy convierten a una adolescente en #TT", apuntaba el tuit de la policía, a quien Belén Esteban agradeció públicamente en el programa Socialité, presentado por María Patiño.

"Quiero felicitar a la Policía y a toda esa gente anónima que ha apoyado a mi hija", recalcaba la colaboradora a través de una llamada telefónica. "Me han dicho que no diga nada, pero la Policía está al tanto de todo y solo digo: ¡Cuidadito!", están trabajando y localizando gente", apuntaba con tono amenazante Belén.

Otros rostros conocidos de la televisión, como el presentador Iker Jiménez (44), también ha sacado las uñas por la pequeña Janeiro. "Ni puñetero caso", así ha terminado el periodista un vídeo de casi nueve minutos dedicados íntegramente a la defensa de Andrea Janeiro. El conductor de Cuarto Milenio ha querido sumarse al movimiento de socorro de la joven y también ha recibido el agradecimiento de su madre.

"Cobardía, mezquindad y asco", dice Iker Jiménez en su videoblog. "Esta campaña contra una chiquilla de 18 años es el ejemplo de lo podrida que está la sociedad", recalca. El periodista critica duramente a todos los que se han atrevido a hacer daño sin ninguna razón. "Yo no tengo vela en este entierro, pero me indigno", dice Jiménez, que por lo visto está acostumbrado a pasar por lo mismo.

En el vídeo explica que aunque no conoce a Andrea Janeiro, sale en su defensa porque también ha recibido "campañas de todo tipo". El de Cuarto Milenio está acostumbrado a hacer oídos sordos de todos los detractores que odian su trabajo y no duda en aconsejarle lo mismo a Andreíta: "Que no te cause esto ningún complejo, ni problema. Las personas que hacen esto son seres de alma muy oscura", recomienda.

Belén Esteban y Toño Sanchís cuando todavía este era su representante. Gtres

Pero no ha sido el único. A pesar de tener graves problemas judiciales con la madre de la joven, el exrepresentante de Belén Esteban, Toño Sanchís, no ha dudado en dar la cara por Andreíta en el programa Viva la vida de Toñi Moreno. Tras ver las imágenes de la celebración del cumpleaños, Sanchís ha dicho que está "totalmente en contra del linchamiento que hubo en las redes sociales". "Ningún niño se merece sufrir esto y menos esta niña que no tiene nada que ver en esta historia".

Pero hay más. Otra cara conocida que se ha querido sumar a la defensa de Andreíta ha sido el conocido amigo de la joven, Aless Gibaja, quien no ha dudado, con su particular forma de expresarse, en frenar el cyberbullying que ha estado viviendo estos días su amiga. "SUPER INJUSTO la mayoría de los tweets hacia Andrea Jainero..... SUPER faltas de respeto, insultos y bullying hacia su persona!!!!", escribía Gibaja.

El ejército de Andreíta

Andreíta ha contado también con el apoyo de cientos de usuarios anónimos que no han dudado en mostrar aprecio a la adolescente ante los cientos de tuits con contenido negativo que vejaban su aspecto físico.

"Los que llamáis a esta chiquilla fea, os recuerdo que vosotros aparte de feos sois pobres, ella rica, envidiosos", escribe una usuaria. La hija de la "princesa del pueblo" tiene un ejército de usuarios que no dudan en señalar esta acción como bullying y denunciarla. "No tenéis vergüenza", coinciden varias publicaciones en Twitter.

Mensajes de los defensores anónimos en Twitter.

Antes del último escarnio en las redes, Andreíta ya contaba con el apoyo desinteresado de más de una decena de clubs de fans en las redes sociales. Cuentas de usuarios anónimos en Twitter o Instagram que se han dedicado a seguir el día a día de la hija de Belén Esteban y que han plasmado su rechazo ante esta situación. Bajo el nombre de "Club de fans de Andrea Janeiro", enaltecen la vida de una joven que nunca ha querido ser famosa. Todos comparten gustos y aficiones con la hija de Belén Esteban. Justin Bieber (23) o Miley Cyrus (24) son solo algunos de los gustos musicales que les unen, además de ser fervientes seguidores, también, de su madre.