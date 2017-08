Paula Echevarría, duramente criticada en las redes sociales

Paula Echevarría (40) es noticia siempre, y no precisamente por su faceta artística. La actriz es muy activa en las plataformas digitales y no duda en mostrar su día a día en ellas, algo que no solo genera comentarios de alabanzas hacia ella. Y es que la 'it girl' tiene que aguantar en numerosas ocasiones comentarios desagradables que giran en torno a un aspecto físico que al mismo tiempo que es envidiado, también lo es criticado.

Esta vez han sido sus arrugas las protagonistas. Unas líneas de expresión que apenas se ven en el selfie que la actriz ha subido, pero que muchas internautas se han percatado. "Tienes arrugas en la frente pa lo joven que eres", le espetaba una internauta. "Uy los añitos ya...ni con filtros", le decía otra. Un detalle que parece que no ha pasado inadvertido para sus seguidoras que, en vez de fijarse en la alianza que Paula Echevarría volvía a lucir, localizaban su atención en unas líneas de expresión apenas visibles.