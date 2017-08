Lo que nunca se ha contado de Paula Echevarría

José Coronado (60 años), Alain Cornejo, David Bustamante (35)... El currículum amoroso de la actriz e influencer Paula Echevarría (40) es de sobra conocido. Sus relaciones, hasta llegar a la actual separación del cantante de Operación Triunfo, han copado titulares durante años. Sin embargo, lo que nunca se ha contado es el verdadero motivo que propició la ruptura con el hijo del productor teatral Enrique Cornejo, exnovio de Chenoa (42), y que derivaría meses después en una boda por todo lo alto en Covadonga.

Paula y David, el día de su boda en 2006. Gtres

Tras cuatro años de noviazgo, Paula consideraba que era el momento de dar un paso más en la relación y que este pasaba por la boda. Alain no pensaba lo mismo. Eso no quería decir que no creyera en la relación, simplemente, que, como se ha demostrado en el tiempo, no es proboda. Así, según asegura a JALEOS una persona muy próxima a la entonces pareja, tras una fuerte discusión, ella decidió darle un ultimátum: "O nos casamos o lo dejamos y yo me caso con el primero que se cruce en mi camino".

Dicho y hecho. La pareja inició caminos separados y el destino quiso que el de ella se cruzara con el de David Bustamante. Los inicios de la relación son de sobra conocidos, ya que fue la propia Echevarría quien los desveló: en 2005 ambos coincidieron en un hotel de Lanzarote. Ella se encontraba disfrutando de unos días de asueto en compañía de una amiga, mientras que el artista había viajado a la isla por motivos profesionales. Se sometió entonces a una sesión de fotos y la amiga de Paula quiso aprovechar y retratarse con él, para lo que solicitó la ayuda de la it girl, que ejerció de intermediaria. "Entonces yo me acerqué y le dije: ¿Te importaría hacerte una foto con mi amiga? Y él dijo: Si luego te la haces tú conmigo, vale".

Comenzó entonces una fugaz relación que, curiosamente, acabaría en boda tan sólo nueve meses después. Lo que se inició como un flechazo pronto se oficializó y acabó convirtiéndose en una relación que duró 12 años y a la que ambos ponían fin hace apenas unos meses.

¿Y qué pasó con el 'novio a la fuga'?

Por su parte, Alain Cornejo nunca cambió de opinión con respecto al matrimonio. Si su exnovia Paula logró su propósito de convertirse en una mujer casada, no sucedió lo mismo con el productor teatral. Después de la actriz, llegó a su vida la cantante Chenoa, curiosamente compañera de Bustamante en OT.

Un año después de iniciar su romance, la artista mallorquina, muy enamorada, le empezó a hablar de consolidar la relación y alcanzar un mayor compromiso, aunque simplemente como previsión de futuro, nada inmediato. Pero, según cuenta a este medio la misma fuente, a Cornejo le empezó a entrar el vértigo. Así, Cornejo reaccionó del mismo modo que con Echevarría, de ahí que la relación no prosperase y ambos pusieran punto final a un idilio que comenzaba a oficializarse más de lo que al productor le hubiera gustado y eso que, al igual que sucediera con la actriz de Velvet, la relación con Chenoa se asentaba sobre un intenso amor. De hecho, ambos mantienen todavía una gran amistad.