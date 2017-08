Las cuatro señales que indican una posible reconciliación de Bustamante y Paula

Cada vez son más los fans de Paula Echevarría (40) y David Bustamante (35) que piensan en una posible reconciliación. Y no les falta razón. Ambos se están encargando de avivar esa idea compartiendo momentos de complicidad y pequeños detalles en las redes sociales.

Que celebraran juntos la comunión de Daniella no es significante. Así tenía que ser sí o sí por el bien de la hija que tienen en común. Es cierto que en aquel evento se pudieron ver imágenes de ambos en actitud cariñosa, pero todo entra dentro de lo normal en una pareja que ha roto tras diez años de matrimonio y que mantienen una buena relación. Sin embargo, en las últimas semanas la expareja está manteniendo un cierto acercamiento más allá de las obligaciones como padres que están dando pie a incrementar la ilusión de aquellos fans que lastimaron la ruptura de una de las parejas más seguidas del panorama nacional.

Imagen con la que el cantante felicitó a la actriz. Redes sociales

Pero la comunión no ha sido lo único que avivó esas ilusiones quizá no tan infundadas. Aunque está siendo un verano diferente, lo cierto es que la pareja está pasando junta más tiempo de lo normal para un matrimonio que supuestamente se está disolviendo. El lunes 7 de agosto la actriz de Velvet soplaba velas rodeada de familia y amigos, pero con una importante ausencia: su marido. Sin embargo, aunque Bustamante no estuvo en la celebración, él también quiso felicitar de una forma especial a su mujer.

"Hoy es el cumpleaños de @pau_eche! La mujer que me ha dado lo más importante de mi vida, mi hija! Y con la que he compartido 12 años de mi vida... Por eso y por más, te deseo que seas muy feliz! Felicidades!", escribió el cantante junto a una foto desprevenida en el coche y en la que se puede apreciar que en el fondo se encontraban con su hija Daniella. Una tierna felicitación que recibió un aluvión de comentarios en apoyo a la pareja, pero que también se preguntaban por qué la 'it-girl' no le había contestado públicamente.

La familia Bustamante- Echevarría, unida. Redes sociales

Pero hay más. El próximo 17 de agosto Daniella cumplirá 9 años, pero ya ha tenido una pequeña celebración por adelantado juntoa sus padres. Esta semana Daniella cumplirá oficialmente un año más, pero sus progenitores no han querido esperar hasta entonces para celebrarlo. La actriz se encontraba en su tierra disfrutando de unos días de vacaciones junto a su hija, con la que además, festejó su 40 cumpleaños, pero la pequeña recibió una visita más: su padre. "Tres niños y un mismo destino", escribía el cantante. "Nuestra princesa", recalcaba en un vídeo en el que se ve una familia cohesionada y feliz, pero sobre todo disfrutando de la compañía. Un cariñoso vídeo en el que se muestra cómo de bien se lo pasaron los tres en los toboganes del complejo hotelero en el que llevaron a cabo una fiesta en honor a su hija y con la que también disiparon cualquier duda que pudiera surgir acerca de una mala relación entre ambos.

Y es que el matrimonio, a pesar de encontrarse en trámites de separación, está haciendo todo lo que está en sus manos para que la hija que tienen en común sufra lo menos posible. Tras pasar una temporada en Cádiz disfrutando de la compañía de los abuelos y amigos, Paula Echevarría y Daniella se trasladaron al lugar que vio nacer a la 'it girl'. Fue allí donde el cantante ofreció un concierto que contó con una visita de lo más especial: su mujer e hija, que tararearon toda su canciones.

"Viendo a papi", escribía la actriz en el vídeo en el que se podía ver cómo Daniella disfrutaba orgullosa de la actuación de su padre. Pero no fue la única que lo pasó bien. Paula Echevarría compartía más tarde otra publicación en la que es posible escuchar cómo es ella la que le corea a su marido.

Los días por Asturias están siendo intensos. Y la última señal en la que los seguidores se han fijado ha sido, sin duda, en el dedo de la actriz y el anillo que esta luce. Algo que solo ha vuelto a disparar aún más las teorías de la reconciliación. Y es que hacía tiempo que la actriz no mostraba la joya que le unió al cantante. Fue, de hecho, ella misma la que dio el primer paso para deshacerse de ella.

Pero una imagen subida por la de Velvet a su red social, y en la que se puede ver a la perfección la alianza, ha sido la que ha hecho saltar todas las alarmas. Aunque Echevarría quitaba importancia a la foto escribiendo en ella que "con esto y un bizcocho hasta mañana, pero no a las ocho", lo cierto es que sus seguidores se han focalizado en la alianza. "Bonita que eres y bonita la alianza", le decía una, "qué bien te sienta la alianza", le espetaba otra.