David Bustamante y Paula Echevarría, de nuevo juntos por su hija

David Bustamante (35 años) y Paula Echevarría (40) vuelven a estar juntos. ¿El motivo?, su hija Daniella, que está a punto de cumplir 9 años. Este verano está siendo diferente para la expareja que un día fue la más envidiada, pero que a día de hoy está rota. Llevan separados desde que se conociese su separación el pasado abril, sin embargo no dudan en juntarse de nuevo para celebrar acontecimientos que no quieren que cambien.

La comunión de la pequeña a mediados de junio fue el primer evento que logró reunir a la expareja, y esta vez ha sido el cumple por adelantado de Daniella lo que les ha vuelto a unir. Como si de niños se tratara, el cantante y la 'it girl' disfrutaron con los juegos, pero sobre todo, con su hija Daniella en un hotel de Asturias.

La familia, de nuevo unida. Redes sociales

El 17 de agosto es la fecha en la que Daniella cumplirá oficialmente un año más, pero sus padres no han querido esperar hasta entonces para encontrarse. La actriz estaba en su tierra disfrutando de unos días de vacaciones junto a su hija, con la que además, celebró su 40 cumpleaños. Fue el cantante quien se acercó hasta Candás para reunirse con su familia. Un adelanto que puede deberse a que justo el fin de semana del 12 de agosto Bustamante dará un concierto en Asturias.

Un cambio de fecha que no ha sido un impedimento para que la pareja disfrutara de lo único que les sigue uniendo. "Yuhuuuuuuu!!!!!! 🎉🎉🎉🎉 #CelebracionAdelantada @davibusta #Daniella", escribía la actriz acompañando a un vídeo en el que se les ve tirándose por un tobogán. Una publicación que repitió el cantante bajo un "tres niños y un mismo destino!😂😂😂🙈❤️#TardeDeRisas#NuestraPrincesa #Daniella" y que ha recibido un gran aluvión de comentarios de apoyo a la familia, y alguno que otro en contra. "Estos dos haciendo el canelo y postureo máximo. Iros a tomar viento", apuntaba un seguidor.

Pero Daniella Bustamante no fue la única que disfrutó. Paula Echevarría se lo pasó como una niña. Algo que no dudó en mostrar en sus redes sociales. "Se puede decir que hoy me lo pasé como una niña! ✌🤣 #CelebracionAdelantada #Daniella 🎂 #9", escribía la de Velvet junto a unas fotos en los columpios.

Paula Echevarría disfrutó como una niña pequeña. Redes sociales

Un hotel rural, el lugar del encuentro

La pareja decidió celebrar el cumpleaños en un establecimiento rústico de tres estrellas. Se trata del Hotel Piedra, un modesto complejo que cuenta con salones para celebraciones y que seguro habrá utilizado la pareja.

"Cocina de calidad, esmerado servicio, además de un amplio aparcamiento privado y espacios rodeados de zonas ajardinadas en un entorno natural para el disfrute de sus invitados", apunta la descripción del hotel. Situado en Perlora, (Asturias), se encuentra en un ambiente "tranquilo y apacible" en el Principado, en el que seguro la familia disfrutó de una jornada de cumpleaños con sus amigos que Daniella volverá a repetir el próximo 17 de agosto.