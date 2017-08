Los escandalosos cachés de los 'influencers' españoles

Los influencers son la nueva moda en España. Marcan tendencia con los looks que aparecen en sus redes sociales, son capaces de hacer que se acaban las existencias de un producto o que una marca sea la moda de esta temporada.

Sin embargo, todo esto tiene un precio y los influencers han sido capaces de crear auténticos imperios con su imagen que les reportan sueldos escandalosos.

Paula Echevarría: 15.000 euros por un post

Paula Echevarría (40 años) es una de las influencers que más cobra dentro del panorama español. Según la revista Corazón TVE, una entrada en su blog, al igual que un tweet, podrían reportarle actualmente entre 10.000 y 15.000 euros cada uno.

Paula Echevarría posando en su perfil de Instagram REDES SOCIALES

Antes de que se conociera su separación con David Bustamante (35), la actriz conseguía como mucho 6.000 euros. Ahora, su caché para acudir a actos sociales ha pasado de 30.000 a 50.000 euros.

A esto hay que añadir que presta su imagen a tres firmas, lo que le supone unos ingresos de 100.000 euros por cada marca. También recibe importantes beneficios con la serie Velvet y es que en la próxima temporada de esta serie de Antena 3 la actriz habría conseguido 20.000 euros por cada episodio.

Laura Escanes: 25.000 euros por tres fotos

Hace solo dos años, Laura Escanes (21) era otra chica mona de Instagram que subía sus looks a la red social. Ahora, tras hacerse famosa por su relación con Risto Mejide (42), con quien se ha casado recientemente, la joven influencer ha conseguido duplicar su caché y su presencia en las redes sociales: tiene 771.000 seguidores en Instagram y solo con la exclusiva de su boda en la revista ¡Hola! habría conseguido desembolsarse entre 80.000 y 10.000 euros, según publican algunos medios.

Laura Escanes posa durante sus vacaciones en Instagram. REDES SOCIALES

Así, si la novia de Risto Mejide antes cobraba por diez publicaciones 25.000 euros, ahora las marcas pagan ese dinero por tres imágenes en Instagram con un complemento determinado para que lo lleve durante dos meses, según informa Vanitatis. Exactamente, por una imagen en Instagram la influencer pide 2.500 euros y 800 euros por acudir de invitada a un viaje durante un día.

La modelo además tiene otra condición y es que no viaja sola: siempre tienen que invitar a un acompañante, van en clase preferente, y el asiento debe estar "libre de curiosos", es decir, ni el sitio de delante ni el de detrás de ella pueden ir ocupados.

Cristina Pedroche: 30.000 euros por un evento

El año 2017 ha sido un gran momento para Cristina Pedroche (28): su relación con David Muñoz (37) va viento en popa, sus apariciones en la televisión, el aumento de su influencia en las redes sociales…

Cristina Pedroche posa para una marca en su Instagram. REDES SOCIALES

Eso también se traduce en más ingresos y es que la presentadora ha aumentado considerablemente su caché. Solo por una foto en Instagram o un mensaje en su Twitter, Pedroche es capaz de embolsarse 5.000 euros y por cada evento hasta 30.000 euros.

Además, hay que sumar que es la imagen de muchas marcas, y que por cada una de esas campañas de publicidad llega a cobrar unos 200.000 euros.

Gala González: 4.000 euros por una fotografía

A pesar de ser una de las influencers menos conocidas en España, Gala González (31) es la sobrina de Adolfo Domínguez y una de las 10 blogueras más influyentes del mundo, con fama internacional gracias a su web Amlul y es considerada un referente de estilo.

Gala González en una sesión fotográfica INSTAGRAM

En este sentido, su fama no es desmerecida, ya que posee 80.400 seguidores en Twitter, 808.000 en Instagram, y más de 332.000 likes en Facebook. Lo curioso de esta it girl es que, a pesar de no ser la que más seguidores tiene, ha conseguido ser una de las bloguera con el caché más alto, según comentan distintas fuentes del sector.

Al parecer, las marcas tienen que pagar hasta 2.000 euros por un solo tweet y más de 4.000 euros por una fotografía en Instagram. Esto se debe a que la joven ha alcanzado el nivel de algunas estrellas de Hollywood gracias a sus exigencias de contrato en cada trabajo y lo valorado que está su estilo.

Pelayo Díaz: 7.000 euros por un evento

Pelayo Díaz (30) ha conseguido convertirse en un referente en el mundo de los influencers. En este caso, con su blog Kate loves me, el estilista consigue embolsarse hasta 7.000 euros por un “evento”, pidiendo, entre otras condiciones, un chófer.

Pelayo Díaz durante sus vacaciones en Mallorca. REDES SOCIALES

Con sus recientes apariciones en la televisión gracias a su colaboración en el programa Cámbiame, de Telecinco, Pelayo ha conseguido aumentar su caché. No obstante, dichas cifras todavía no se conocen. Aún así, en sus redes sociales se puede observar cómo está teniendo un alto tren de vida: en jet a Marbella, limusina para ir al trabajo, viajes con chófer, joyas de lujo...

Sara Carbonero: 150.000 euros por un evento completo

Sara Carbonero (33) fue una de las que inició el mundo de las it girls en España. Ahora, con su mudanza al país vecino, se ha convertido en una de las influencers mejor valoradas tanto en Portugal como en España.

Sara Carbonero posando en su Instagram REDES SOCIALES

Por cada acto al que acude como invitada, la periodista cobra entre 25.000 y 30.000 euros. En cambio, si se trata de sesiones de fotos, photocalls y un par de eventos suele pedir 150.000 euros.

Este caché tan alto se remonta al inicio de la relación entre ambos. Ya en 2013, al poco de conocerse que estaba embarazada, la periodista llegó a cobrar 100.000 euros por aparecer en un anuncio de la marca Women’s Secret, sin posar en ropa interior.

